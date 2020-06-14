«Пожертвовал 14 миллионов». Какую икону Путин подарил Храму армии

Храм в парке «Патриот» построили на народные пожертвования. Меценатов набралось 96 тысяч человек. Через фонд «Воскресение» прошло более 6 миллиардов рублей. Об этом журналиста рассказал его руководитель. Одно из первых пожертвований направил президент Владимир Путин. Из личных денег он направил 14 миллионов рублей.

Из этих денег решили оплатить создание иконы Спаса Нерукотворного. Эскизы согласовали с главой государства. Ему они понравились. Освящал икону лично Патриарх Кирилл. После образ возили по многим военным гарнизонам — от Калининграда до Камчатки. Полтора года икона путешествовала по стране. Теперь ее можно увидеть в храме Минобороны. Стоит она справа от Царских Врат.

«КП» разобралась, что изображено на иконе.

— В центре — образ Спаса Нерукотворного. По преданию, это самая первая икона у христиан. В верхних лопастях иконы слева — Владимирский, справа — Казанский образы Богородицы, — пояснил «КП» священник Иоанн Тераудс. — По четырём сторонам (в уголках Спаса Нерукотворного) находятся символы евангелистов. Лев — это Марк. Телец — Лука. Орёл — Иоанн. Ангел — Матфей. Также мы можем заметить на колоннах изображения Богородицы, Иоанна Предтечи и князя Владимира. И исторические сюжеты, например, Великая Отечественная и битва с Наполеоном.

«КП» разобралась, что изображено на иконе.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784850" frameborder="0"></iframe> Патриарх Кирилл освятил храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот».На церемонии присутствовали министр обороны страны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов

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