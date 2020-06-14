Патриарх Кирилл стал настоятелем храма Минобороны и подарил Шойгу чудотворную икону Богородицы

В это воскресенье в День всех Святых в главном Храме армии состоялась первая божественная литургия. Храм в честь Воскресения Христова построен в парке «Патриот». Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны. Его освятил Патриарх Кирилл.

С утра подъезд к парку окружён кордонами военных. Вот ещё одна примета времени — «инопланетяне» в белых скафандрах. Ну, спецы в противочумных костюмах. Все машины опрыскивают какой-то антибактериальной жидкостью, чтобы прибить всю коронавирусную заразу. Такие же правила безопасности, как досмотр портфеля, рамки металлоискателей и проверка документов.

В это воскресенье в День всех Святых в главном Храме армии состоялась первая божественная литургияФото: ТАСС

На чин освящения главного Храма армии одни подъезжали на служебных машинах, другие — на военных вертолетах. На площади и внутри храма стоят сплоченные ряды бойцов. Всего тут 1900 солдат. Минутная готовность. Напряжение такое, что вот-вот полопаются лампочки в фонарях.

Крепкие арамейские приказы заглушил бой колоколов. Началось. У входа в храм министр обороны Сергей Шойгу встретил Святейшего Патриарха Кирилла. Троекратные объятия и поцелуи. После приветствия Шойгу указал на вход. Внутрь зашли вместе. Святейший отправился в алтарь. И там совершил чин освящения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

После службы Патриарх передал Шойгу чудотворный образ Каплуновской Божией Матери. Он видел ещё Полтавскую битву. А ещё - свою келейную икону Троицы.

Икона Святой Троицы. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

— Это личная моя икона, которая находилась в моей келье. И я бы хотел передать ее на память в этот храм. Ну и, кто пожелает, мог бы помолиться перед этой иконой за своего Патриарха, который очень в ваших молитвах нуждается, — сказал Святейший.

После министр и Патриарх вышли на площадь к собравшимся. Там Святейший объявил о своём важном решении.

— Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма, — сказал глава РПЦ. — Это будет патриарший собор. И я буду иметь особое попечение о свершении богослужений, о пастырской деятельности. Пусть Господь хранит всех, кто по слову апостола Павла имеет меч при бедре. И который этот меч способен обнажить только тогда, когда возникает опасность для Отечества.

Первая служба в храме. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

СПРАВКА «КП»

Каждый из приделов Храма посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России. Высота Храма вместе с крестом составляет 95 метров. Диаметр барабана главного купола - 19,45 метров, высота малого купола - 14,18 метров. Это третий по высоте Православный храм мира. Он уступает только Храму Христа Спасителя (высота 103 метра) и Исаакиевскому собору (101,5 метр).

Храм построен на народные пожертвования. Всего переводы сделали 94 тысячи человек. Сбором занимался Благотворительный фонд «Воскресение», который возглавляет Александр Каньшин. Он рассказал, что через фонд прошло 6 миллиардов рублей. Один из первых благотворителей — Владимир Путин. Он внёс из личных накоплений 14 миллионов рублей. На эти деньги решили оплатить создание иконы Спаса Нерукотворного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784246" frameborder="0"></iframe> Главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье готовится к открытию.

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