2020-06-14T13:13:49+03:00
Общество

Патриарх Кирилл стал настоятелем храма Минобороны и подарил Шойгу чудотворную икону Богородицы

Святейший признался, что очень нуждается в молитвах верующих [фото]
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
В парке «Патриот» в Подмосковье прошло освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России. Фото: Михаил Метцель/ТАССВ парке «Патриот» в Подмосковье прошло освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России. Фото: Михаил Метцель/ТАССФото: ТАСС
Изменить размер текста:

В это воскресенье в День всех Святых в главном Храме армии состоялась первая божественная литургия. Храм в честь Воскресения Христова построен в парке «Патриот». Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны. Его освятил Патриарх Кирилл.

С утра подъезд к парку окружён кордонами военных. Вот ещё одна примета времени — «инопланетяне» в белых скафандрах. Ну, спецы в противочумных костюмах. Все машины опрыскивают какой-то антибактериальной жидкостью, чтобы прибить всю коронавирусную заразу. Такие же правила безопасности, как досмотр портфеля, рамки металлоискателей и проверка документов.

В это воскресенье в День всех Святых в главном Храме армии состоялась первая божественная литургия Фото: ТАСС

В это воскресенье в День всех Святых в главном Храме армии состоялась первая божественная литургияФото: ТАСС

На чин освящения главного Храма армии одни подъезжали на служебных машинах, другие — на военных вертолетах. На площади и внутри храма стоят сплоченные ряды бойцов. Всего тут 1900 солдат. Минутная готовность. Напряжение такое, что вот-вот полопаются лампочки в фонарях.

Крепкие арамейские приказы заглушил бой колоколов. Началось. У входа в храм министр обороны Сергей Шойгу встретил Святейшего Патриарха Кирилла. Троекратные объятия и поцелуи. После приветствия Шойгу указал на вход. Внутрь зашли вместе. Святейший отправился в алтарь. И там совершил чин освящения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

После службы Патриарх передал Шойгу чудотворный образ Каплуновской Божией Матери. Он видел ещё Полтавскую битву. А ещё - свою келейную икону Троицы.

Икона Святой Троицы. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Икона Святой Троицы. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

— Это личная моя икона, которая находилась в моей келье. И я бы хотел передать ее на память в этот храм. Ну и, кто пожелает, мог бы помолиться перед этой иконой за своего Патриарха, который очень в ваших молитвах нуждается, — сказал Святейший.

После министр и Патриарх вышли на площадь к собравшимся. Там Святейший объявил о своём важном решении.

— Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма, — сказал глава РПЦ. — Это будет патриарший собор. И я буду иметь особое попечение о свершении богослужений, о пастырской деятельности. Пусть Господь хранит всех, кто по слову апостола Павла имеет меч при бедре. И который этот меч способен обнажить только тогда, когда возникает опасность для Отечества.

Первая служба в храме. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Первая служба в храме. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

СПРАВКА «КП»

Каждый из приделов Храма посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России. Высота Храма вместе с крестом составляет 95 метров. Диаметр барабана главного купола - 19,45 метров, высота малого купола - 14,18 метров. Это третий по высоте Православный храм мира. Он уступает только Храму Христа Спасителя (высота 103 метра) и Исаакиевскому собору (101,5 метр).

Храм построен на народные пожертвования. Всего переводы сделали 94 тысячи человек. Сбором занимался Благотворительный фонд «Воскресение», который возглавляет Александр Каньшин. Он рассказал, что через фонд прошло 6 миллиардов рублей. Один из первых благотворителей — Владимир Путин. Он внёс из личных накоплений 14 миллионов рублей. На эти деньги решили оплатить создание иконы Спаса Нерукотворного.

Главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье готовится к открытию.

В ТЕМУ

Стало известно, кто финансировал строительство Главного Храма Вооруженных сил

Об этом сообщили на церемонии освящения культового сооружения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин: Когда у других появится гиперзвуковое оружие, в России уже будет средство для борьбы с ним
Путин о протестах в США: Это проявление глубинных внутренних кризисов
Путин: Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями
Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма в парке Патриот
У трети российских школьников нашли проблемы со зрением после дистанционного обучения
Чтобы не стать "рабом" гаджета: Эксперты сказали, сколько детям можно сидеть за компьютером
Более трети школьников во время самоизоляции сидели за компьютерами по семь часов в день
Эксперт рассказал об опасности электронных досок в школе
Россиян предупредили о второй волне тепла
В России от коронавируса умерли 119 человек за сутки
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на пять дней раньше
Молдавские военные отправились в Россию на Парад Победы
Американец порубил мечом 65 киви за минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ученый оценил возможность заражения коронавирусом в бассейне
В Москве 2133 человека вылечились от коронавируса
Началось освящение главного храма Минобороны
В Лондоне памятник Черчиллю закрыли коробом после призывов протестующих снести статую
Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве могут снять в июле
В Роспотребнадзоре объяснили, как по одному только виду определить вкус клубники
Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса
В Гонконге 10 человек пострадали из-за обрушения на химпредприятии
Украина заявляет о взятке в размере 5 миллионов долларов за Бурисму, но Байден не при чем
Жириновский предложил установить в России зарплатный стандарт
Сестра Ким Чен Ына угрожает Южной Корее «трагической сценой» с военными
Последние новости на утро 14 июня 2020: с 1 июля в России повысят пенсии
Эксперт рассказал, что нельзя делать при получении кредита
Число жертв взрыва автоцистерны в Китае возросло до 19 человек
Врач рассказал, что делать для восстановления легких после коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 14 июня 2020 года увеличилось до 3 281 человека