2020-06-14T18:51:49+03:00
Общество

Шоу в Яме: Голые любовники занялись сексом в центре Москвы

За половым актом наблюдали десятки зрителей с камерами
Павел КЛОКОВ
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Секс в Яме на Хохловской площади Москвы был снят накануне вечером на десятки смартфонов. И записи теперь гуляют по Сети.Секс в Яме на Хохловской площади Москвы был снят накануне вечером на десятки смартфонов. И записи теперь гуляют по Сети.Фото: СОЦСЕТИ
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Вот что карантин животворящий делает. Люди обезумели от счастья. И, вырвавшись на свободу, готовы вовсю заниматься сексом. Причем не в кустиках. Не в туалете. Не за ширмой в магазинчике. А на площади - во всеувидение.

Толпа, разумеется, хрипит от возбуждения. Требует зрелища. Продолжения. Действия. Надоело последние три месяца пялиться в телевизионный экран и смотреть «Давай поженимся». Хочется реального треша.

Секс в Яме на Хохловской площади Москвы был снят накануне вечером на десятки смартфонов. И записи теперь гуляют по Сети.

На них обнаженный паренек с татуировкой на спине ласкает партнершу, которая так же без одежды лежит на земле. Стонет от удовольствия. Высовывает язык как в фильмах для взрослых. И явно не против продолжения банкета.

Но тут, как назло, запись кончается.

«Яма» на Хохловке знаменита своими выходками и пьяными дебошами. Фото: СОЦСЕТИ

«Яма» на Хохловке знаменита своими выходками и пьяными дебошами.Фото: СОЦСЕТИ

Возможно, у горе-оператора села батарея в смартфоне. Ну или он решил присоединиться и вместе со своей половинкой устроить свинг-вечеринку.

В полиции «КП» (не без горечи) сообщили, что им такого сигнала не поступало и материалов по этому делу нет.

«Яма» на Хохловке знаменита своими выходками и пьяными дебошами. Молодежь туда тянет как магнитом к железу. По выходным здесь также собираются активисты антиалкогольной организации «Лев против» и гоняют выпивох, заставляя вылить зелье в траву.

Вся страна узнала об этом месте после массового отравления молодых людей летом прошлого года. Злоумышленник угощал своих жертв газировкой, а потом, когда они отключались, обворовывал их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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