2020-06-14T18:47:42+03:00
Спорт

Как фитнес-клубы выкачивают деньги из своих клиентов

Жадные тренеры, сладкие фитококтейли и «полезное» питание. К каким уловкам прибегают в спортзалах, чтобы побольше заработать на нас
Софья РУЧКО
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Фитнес-клубы – бизнес не очень прибыльный: в среднем он приносит 15% в год. Вот и придумывают владельцы разные способы, как бы залезть в ваш кошелек поглубже.Фитнес-клубы – бизнес не очень прибыльный: в среднем он приносит 15% в год. Вот и придумывают владельцы разные способы, как бы залезть в ваш кошелек поглубже.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Золотой абонемент

Фитнес-клубы – бизнес не очень прибыльный: в среднем он приносит 15% в год. Вот и придумывают владельцы разные способы, как бы залезть в ваш кошелек поглубже.

Самая популярная уловка – с абонементами. Обычно разовое занятие в клубе стоит в среднем 1,5 тыс. руб. Цена специально завышена, чтобы было выгоднее приобретать карту на год за 30 тыс.

При первом визите потенциального клиента менеджеры не теряются. Начинают расхваливать свой фитнес-центр. В итоге примерно 70% людей купят карту на год, а на спорт сходят всего несколько раз.

- Клиент приобретает абонемент, который дает ему возможность посещать все тренировки. Здесь может возникнуть проблема. Например, человек хочет ходить на пилатес. Но потом оказывается, что эта группа для новичков или, наоборот, для слишком продвинутых. Еще часто менеджеры говорят, что их клуб не так заполнен в отличие от конкурентов, а на самом деле приходится стоять в очереди на тренажеры, – рассказывает фитнес-эксперт Эдуард Каневский.

Иногда много тренажеров бывает сломано, особенно в кардиозоне. Каневский говорит, что с 2014 года, когда доллар сильно вырос, обслуживать импортное оборудование стало дороже. Закупать новое затратно: только одна профессиональная беговая дорожка стоит около 1 млн руб. Фитнес-центры, где абонементы продаются за 20-25 тыс. руб., не могут себе этого позволить.

Вечные клиенты

Сотрудник столичного фитнес-клуба Елена рассказала, как спортклубы приобретают клиентов навсегда.

Предположим, приходит на занятия полная женщина. Ей сразу говорят, что нужен тренер. Инструктор выписывает блок силовых тренировок. Это ошибка! Так клиентка не только портит сосуды и суставы, но еще у нее появляются отеки. Из-за них «высвободившийся» жир не может никуда «прорваться» и жиросжигания не происходит. К тому же люди с избыточной массой не умеют контролировать чувство голода, а после силовой нагрузки им очень хочется есть. Они едят и еще сильнее поправляются. Потом тренер говорит: «Видимо, эти тренировки не помогают, попробуем другие». И так продолжается снова и снова.

«Спортом попу не испортишь!»

Так постоянно твердит тренер Натальи. Каждое занятие стоит 1,5 тыс. руб., и это в дополнение к недешевому абонементу. Женщина занимается с ним уже полгода. Говорит, что «стали почти родными людьми». Наталья продолжит оплачивать тренировки, хотя результата нет.

Что за чудеса? Да просто у тренеров работа такая. Втереться в доверие, разговорить клиента, где надо улыбнуться, где надо поддержать. А как же иначе, если процент с тренировок капает.

Кстати, первое занятие с инструктором новичкам дают бесплатно. Потом можно купить еще несколько, но «подсаживаться» на «персоналки» не стоит. В зале есть дежурный тренер, который обязан помогать всем, кто попросит. Правда, часто они начинают продавать индивидуальные занятия. Нужно уметь таких мастеров продаж отшивать, не превращаясь в кошелек на мускулистых ножках.

Самая популярная уловка – с абонементами. Обычно разовое занятие в клубе стоит в среднем 1,5 тыс. руб. Цена специально завышена, чтобы было выгоднее приобретать карту на год за 30 тыс. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самая популярная уловка – с абонементами. Обычно разовое занятие в клубе стоит в среднем 1,5 тыс. руб. Цена специально завышена, чтобы было выгоднее приобретать карту на год за 30 тыс.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Худеем к дате

Еще одна разводка – интенсивные тренировки. Весной инструктор заявляет, что нужно увеличить нагрузку, чтобы к отпуску увидеть хороший результат.

- Тренировочный процесс должен быть одинаков в любое время года. Даже если добавляется одна тренировка в неделю, организм не успевает восстанавливаться. Если здесь и будет похудение, то временное. Потом начнется резкий набор веса, что на руку тренеру, – сообщает Елена. И рассказывает о коктейлях, которые продаются в барах спортклубов.

Внимание! Коктейль

Обычно в эти соки (хорошо если в свежевыжатые, а не покупные) просто добавляют минеральную воду и называют полученную смесь фитококтейлем для снижения веса. Но в таком напитке много сахара. К тому же любой сок, выпитый в течение трех часов после тренировки, прекращает жиросжигание. Опять получается замкнутый круг. Человек тренируется, пьет коктейли, не получает никакого результата, опять безрезультатно тренируется и в итоге продлевает абонемент на следующий год.

Может, выручит спортивное питание?

- Оно хорошо для набора мышечной массы, но на него бывает аллергия. И принимая решение о покупке спортпита, помните: тренеру предлагать его выгодно. С продаж он получает 15-20%, – отвечает Елена.

Быстрее, выше, сильнее

Интересный способ честного отъема денег – организовать конкурс по фитнесу среди клиентов. Тогда тренеры начинают предлагать клиентам персональные занятия, чтобы привести к победе. Многие соглашаются на это. Кто-то и на самом деле выиграет приз, но и клуб не в накладе: и на дополнительных тренировках заработал, и рекламные эффект от акции есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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