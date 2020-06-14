2020-06-14T19:31:02+03:00
Общество

Еврейский музей уволил тех, кто ищет "барменов славянской внешности"

Директор учреждения считает происхождение нетолерантного объявления провокацией
Сергей СЕЛЕДКИН
Поделиться:
Народ забурлил так, что по поводу объявления высказался Гендиректор Еврейского музея Александр Борода. Фото: Владимир Гердо/ТАССНарод забурлил так, что по поводу объявления высказался Гендиректор Еврейского музея Александр Борода. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Изменить размер текста:

Еврейский музей объяснился по поводу происхождения "нетолерантного объявления". В субботу, 13 июня соцсети взорвал скриншот вакансии официанта с портала Restojob.

Казалось бы, что такого в том, что Еврейский музей и центр толерантности ищет бармена-официанта: как никак, при музее работает кафе. Однако смущала приписка "только славянской внешности и с гражданством РФ". Странновато для центра толерантности, а уж на фоне американской истории с Джорджем Флойдом - тем более.

Народ забурлил так, что по поводу объявления высказался Гендиректор Еврейского музея Александр Борода.

14 июня Борода выступил с открытым письмом, в котором назвал произошедшее "вопиющим", "неправдоподобно абсурдным" и возложил вину на субподрядчика, которого привлек к поиску персонала организатор нового кафе.

"Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение", - говорится в письме.

Гендиректор музея подчеркнул, что формулировка про поиск бармена "строго славянской внешности" никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея, и после инцидента музей прекратил сотрудничество с лицами, несущими ответственность за происхождение странного объявления.

Как следует из письма, нетолерантный инцидент послужил добрым молодцам уроком: занятия центра ведутся в школах из 68 регионов России, но теперь Центр будет уделять больше внимания "просветительским программам, касающимся в том числе корпоративной этики и адресованным ко взрослым людям".

«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как мы не пускали темнокожих бунтовщиков на Брайтон

Протестующие обходят русскоязычный район в Нью-Йорке стороной. Из США передает корреспондент "КП" Валерий Рукобратский (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
США вернутся к нормальной жизни только через год, уверен инфекционист
Киев будет использовать «наступательную дипломатию» для урегулирования в Донбассе
Отелям не рекомендуют заселять в номера не контактирующих друг с другом людей
На востоке Турции произошло землетрясение: пострадали три человека
Во время акции протеста в Атланте неизвестные застрелили двух человек
Стало известно, когда Испания откроет границы со странами Шенгена
Израиль приступил к «практическим шагам» по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Неожиданный каминг-аут: Губка Боб оказался геем
«С чего Россия будет возвращать Курилы»: японцы оценили слова Путина
«Переход к величию»: Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании
«Кришу повезло»: шпагат невесты Роналду поразил фанатов
Встречу глав МИД и Минобороны России и Турции отложили
Михаил Мишустин утвердил Программу развития угольной промышленности России
Журналисты сняли, как Трамп с трудом идет по пандусу и не может удержать стакан одной рукой
Умер индийский актер Сушант Сингх Раджпут: он покончил с собой
В США протестующие ворвалась в закрытый гипермаркет и стащили электроники на 100 тысяч долларов
Гифка с Овечкиным названа самым смешным видео сезона НХЛ
Врач рассказал, к чему приведет неправильное понимание людьми снятия мер самоизоляции
Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов
Путин: Когда у других появится гиперзвуковое оружие, в России уже будет средство для борьбы с ним
Путин о протестах в США: Это проявление глубинных внутренних кризисов
Путин: Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями
Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма в парке Патриот
У трети российских школьников нашли проблемы со зрением после дистанционного обучения
Чтобы не стать "рабом" гаджета: Эксперты сказали, сколько детям можно сидеть за компьютером
Более трети школьников во время самоизоляции сидели за компьютерами по семь часов в день
Эксперт рассказал об опасности электронных досок в школе
Россиян предупредили о второй волне тепла