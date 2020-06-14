Еврейский музей уволил тех, кто ищет "барменов славянской внешности"

Еврейский музей объяснился по поводу происхождения "нетолерантного объявления". В субботу, 13 июня соцсети взорвал скриншот вакансии официанта с портала Restojob.

Казалось бы, что такого в том, что Еврейский музей и центр толерантности ищет бармена-официанта: как никак, при музее работает кафе. Однако смущала приписка "только славянской внешности и с гражданством РФ". Странновато для центра толерантности, а уж на фоне американской истории с Джорджем Флойдом - тем более.

Народ забурлил так, что по поводу объявления высказался Гендиректор Еврейского музея Александр Борода.

14 июня Борода выступил с открытым письмом, в котором назвал произошедшее "вопиющим", "неправдоподобно абсурдным" и возложил вину на субподрядчика, которого привлек к поиску персонала организатор нового кафе.

"Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение", - говорится в письме.

Гендиректор музея подчеркнул, что формулировка про поиск бармена "строго славянской внешности" никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея, и после инцидента музей прекратил сотрудничество с лицами, несущими ответственность за происхождение странного объявления.

Как следует из письма, нетолерантный инцидент послужил добрым молодцам уроком: занятия центра ведутся в школах из 68 регионов России, но теперь Центр будет уделять больше внимания "просветительским программам, касающимся в том числе корпоративной этики и адресованным ко взрослым людям".

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