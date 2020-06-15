Из-за коронавируса россияне готовы получать на 20% меньше

Еще в январе 2020 года народ в качестве желаемой зарплаты называл сумму в 92 тысячи рублей в месяц. Сегодня же, после двух с лишним месяцев самоизоляции зарплатные ожидания рухнули на 20%, и теперь люди мечтают о 74 тысячах рублей получки. К такому выводу пришли аналитики сервиса Работа.ру, опросив 4900 совершеннолетних россиян.

В столице цифра выше — москвичи согласны на 82 тысячи рублей в месяц. А в Санкт-Петербурге потребности на 10 тысяч скромнее — 72 тысячи рублей жалования. Традиционно мужчины рассчитывают на большее: 86 тысяч рублей против 61 тысячи — у женщин.

Кроме того, 90% опрошенных уже ощущают изменения на рынке труда и ожидают финансового кризиса после снятия карантинных мер.

По мнению экономиста Антона Шабанова, снижение ожиданий, очевидно, связано с экономическим шатдауном (приостановкой работы) из-за коронавируса.

- Желаемая зарплата показала такое снижение в связи с тем, что за два месяца самоизоляции у населения значительно сократились расходы, - комментирует Шабанов. - Если раньше были открыты развлекательные центры, можно было потратить лишние деньги, к примеру, на поход в кино с попкорном, то сейчас все эти расходы просто напросто недоступны. Люди чувствуют, что у них остается больше свободных денег.

Но, по мнению эксперта, это не продлится долго. Надежды на более высокое жалование вернутся на прежний уровень.

- Когда именно, зависит от того, как быстро будут открываться торговые центры, культурная инфраструктура, когда вернется на допандемические рельсы сама экономика, - резюмировал экономист. - Примерно с такой же скоростью будут восстанавливаться и требования по заработной плате.

КСТАТИ

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