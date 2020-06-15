Мишустин: «Число тестов на коронавирус будем увеличивать каждую неделю»

Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом в России, число тестов на Covid-19 будет увеличиваться. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник.

- Будем наращивать число тестов с каждой неделей, - заявил Мишустин.

Он отметил, что ежедневно в стране в среднем делается 300 тысяч тестов, а в общей сложности проведено уже более 15 миллионов исследований.

По словам Мишустина, Россия - первая страна, которая не останавливается с тестированием, несмотря на снижение уровня заболеваемости.

- В ряде ведущих европейских стран также начали движение по этому пути, что подтверждает прогрессивность российского подхода, - отметил премьер.

Как рассказал Мишустин, в регионы, где вирус проявился позже, отправляются выездные бригады врачей из федеральных клиник.

- Всего врачи федеральных клиник осуществили 16 выездов в 11 регионов, - сообщил Мишустин, заметив, что каждый регион при необходимости сможет получить помощь из центра.

В пример Мишустин привел Дагестан. После того, как в республику были отправлены бригады врачей из федеральных клиник, там удалось снизить число смертей и новых заражений.

Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, во вторник выездная бригада врачей будет направлена в Амурскую область. Помощь уже получает Камчатка и Карачаево-Черкессия.

Мурашко также напомнил о необходимости выполнять санитарные нормы и следить за соблюдением личной гигиены даже в тех регионах, где вирус пошел на спад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784985" frameborder="0"></iframe> Мишустин - о мерах противодействия эпидемии коронавируса.

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