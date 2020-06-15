2020-06-15T16:48:39+03:00
Экономика

Как и зачем покупать апартаменты: правда ли, что там нельзя прописаться и дорого жить — отвечает инструкция «КП»

Все чаще мелькают объявления о продаже нового вида недвижимости по хорошей цене, которая скрывает много подвохов
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Как выглядят апартаменты?

Как обычный современный многоэтажный жилой дом. Разница на бумагах.

Когда они появились в России? Слышал, так называют дорогие квартиры.

— В 90-е апартаментами стали называть элитное жилье. До сих пор наши риэлторы называют апартаментами квартиры большой площади для привлечения интереса клиентов. Стереотип пришел с Запада. В США и странах Европы популярны апарт-отели — номера, сдающиеся на продолжительный срок. Они часто приватизированы и сдаются в аренду. Но мы говорим про особый вид недвижимости, который появился в России в 2008 году. Апартаменты относится к коммерческой, а не жилой недвижимости, — рассказала «КП» юрист, специалист по вопросам недвижимости Оксана Комарова.

Про коммерческую недвижимость непонятно. Это какой-то магазин, в чем подвох?

Если посмотреть на кадастровую карту, то все многоэтажки и коттеджи, если они легальны, стоят на земле под жилую застройку. Апартаменты строят на землях для гостиниц и зданий общественно-делового значения. Бизнесменам проще получить такое разрешение, плюс избавляет их от трат, о которых расскажем ниже.

На чем экономит застройщик?

— Застройщик не обязан обеспечивать жителей апарт-комплекса детсадами, школами, магазинами и другими объектами инфраструктуры. Процесс получения разрешения на строительство проще. Поэтому апартаменты строят там, где не построили бы жилые дома. Например, рядом с промышленными объектами или в историческом центре. Застройщики выбирают вариант удобный им. На апартаменты не распространяются СанПиН для жилых помещений. Поэтому застройщик может сделать окна меньше, стены тоньше, — объясняет Оксана Комарова.

Еще есть минусы?

Плата за «коммуналку» на 20% выше. Хотя нет платы за капремонт.

Выше налог — 0,5% (если это гостиничный тип) или даже 2% (если апартаменты в составе офисов) от стоимости в год. Для сравнения за обычную квартиру мы платим 0,1% налога в год.

Поскольку это нежилая недвижимость, соседние квартиры могут выкупить и сделать из них бар или офис. Вечерний режим тишины на них не распространяется.

В апартаментах нельзя прописаться. Только сделать временную регистрацию сроком не более пяти лет. Ограничений по сравнению с постоянной она не накладывает, но ее нужно продлевать.

При покупке нельзя получить налоговый вычет. Их нельзя купить на материнский капитал или ипотеку с господдержкой.

Ипотеку на них можно взять?

— Это возможно. Процедура оформления несколько сложнее, нежели на обычное жилое помещение и процент выше. На данный момент в России ипотека на апартаменты не особо распространена, — отвечает юрист Оксана Комарова.

Фото: Shutterstock

Столько нюансов! В чем же выгода?

Разница в цене с квартирами до 30%. Например, однокомнатные апартаменты по цене дешевле квартиры аналогичной площади на 10-15%. Если речь о жилье в одном и том же районе и одинакового класса. Как и квартиры, апартаменты бывают бизнес, элит и комфорт классов. Это влияет на цену.

Кому подойдут апартаменты?

Во-первых, тем, кто хочет инвестировать в недвижимость и сдавать ее в аренду. Квартира будет стоить дешевле, а сдавать ее можно по хорошей цене, учитывая, что дом новый.

Во-вторых, к апартаментам могут присмотреться молодые люди. Ведь их строят не только в удаленных местах, но и в деловых центрах.

Как много апартаментов сегодня строят в Москве и регионах? Есть ли у них перспективы?

Треть всех новостроек столицы приходится на апартаменты. Это выгодно застройщикам, поскольку не нужно строить социальную инфраструктуру. Цена в Москве на них значительно выше, чем в регионах, поэтому прибыль бизнес получает. В стране остается меньше земель для строительства жилья, а застройщики все время хотят экономить. Поэтому апартаменты возводить не бросят.

— Апартаменты будут строить и дальше. Однако перспективы абстрактны. Сейчас это модно и эта мода предполагает подводные камни. Отсутствие строгих требований, размытость классификации объектов — все это предполагает проблемы для жильцов в будущем. Чтобы решить проблемы, необходимо на законодательном уровне определить критерии апартаментов и применимые к ним нормы, — считает Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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