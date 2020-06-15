2020-06-15T18:19:15+03:00
Происшествия

Стали известны имена полицейских, раненых в перестрелке в Москве

Сотрудники ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков госпитализированы [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сотрудники ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков госпитализированыСотрудники ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков госпитализированыФото: СОЦСЕТИ
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В обстоятельствах стрельбы на Ленинском проспекте сейчас разбираются следователи. К данной минуте известно, что мужчина открыл огонь по инспекторам ГИБДД. В начале конфликта стрелок выманил из машины ДПС одного из гаишников.

Очевидец снял видео на месте перестрелки полицейских с вооруженным мужчиной в Москве.

Мужчина кричал, после чего достал пистолет. Он дважды выстрелил в инспектора. В этот момент за него заступился коллега. Инспектор примерил табельное оружие. Но в перестрелке тоже был ранен.

В итоге оба инспектора и стрелок получили ранения. Все трое были госпитализированы.

В итоге оба инспектора и стрелок получили ранения. Все трое были госпитализированы. Фото: СОЦСЕТИ

В итоге оба инспектора и стрелок получили ранения. Все трое были госпитализированы.Фото: СОЦСЕТИ

"Комсомольской правде " стали известны имена пострадавших полицейских.

- Это Алексей Поярков и Сергей Крылов. Оба госпитализированы. Сергей Крылов в тяжелом состоянии, - сообщили "Комсомольской правде " собственные источники в правоохранительных органах.

Видео с места стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте.

По официальным данным, стрельбу открыл прохожий. Однако очевидцы сообщают, что мужчина с пистолетом был в машине такси, которую гаишники остановили для проверки документов.

Момент нападения таксиста на полицейских в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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