Стали известны имена полицейских, раненых в перестрелке в Москве
В обстоятельствах стрельбы на Ленинском проспекте сейчас разбираются следователи. К данной минуте известно, что мужчина открыл огонь по инспекторам ГИБДД. В начале конфликта стрелок выманил из машины ДПС одного из гаишников.
Очевидец снял видео на месте перестрелки полицейских с вооруженным мужчиной в Москве.
Мужчина кричал, после чего достал пистолет. Он дважды выстрелил в инспектора. В этот момент за него заступился коллега. Инспектор примерил табельное оружие. Но в перестрелке тоже был ранен.
В итоге оба инспектора и стрелок получили ранения. Все трое были госпитализированы.
В итоге оба инспектора и стрелок получили ранения. Все трое были госпитализированы.Фото: СОЦСЕТИ
"Комсомольской правде " стали известны имена пострадавших полицейских.
- Это Алексей Поярков и Сергей Крылов. Оба госпитализированы. Сергей Крылов в тяжелом состоянии, - сообщили "Комсомольской правде " собственные источники в правоохранительных органах.
Видео с места стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте.
По официальным данным, стрельбу открыл прохожий. Однако очевидцы сообщают, что мужчина с пистолетом был в машине такси, которую гаишники остановили для проверки документов.
Момент нападения таксиста на полицейских в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU