2020-06-15T20:33:55+03:00
Звезды

«В горе по ток-шоу не ходят!»: звезды защищают Михаила Ефремова, а родные погибшего водителя отказались от денег за телеэфиры

Коллеги любой ценой хотят спасти от травли артиста, устроившего смертельное ДТП
Ирина ВИКТОРОВА
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Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: Борис КУДРЯВОВ
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Последние несколько дней в социальных сетях обсуждают: зачем ходят по ток-шоу родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое совершил Михаил Ефремов. Возникли предположения, что семья, отказавшись принимать деньги от Ефремова, зарабатывает походами на ток-шоу. Ни для кого не секрет, что многие звезды и участники громких историй приходят на телеэфиры только за гонорар.

Сегодня в «Прямом эфире» семья Сергея Захарова (дети, брат с женой и гражданская супруга погибшего водителя) рассказывали о причинах, которые заставили их прийти на ТВ: «Мы боремся за то, чтобы перед законом все были равны. Считаю, что человек должен ответить по закону и получить максимум по этой статье — 12 лет».

Адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский предположил, что Ефремов может получить не самый строгий приговор, а 5 – 8 лет условного срока, с учетом того, что «раньше не привлекался», положительных характеристик, которые соберут друзья, а сотни заслуженных артистов напишут обращения в защиту коллеги. В студии обсуждали ДТП с участием звезд в России и в мире – ни разу артист не получил реальный срок.

В студии собрались не только родные Захарова, но и артисты, поддерживающие Ефремова. Коллеги Михаила считают, что общество несправедливо «травит» артиста. Николай Цискаридзе во время рекламной паузы не сдержался, обращаясь к семье Захаровых: «Если бы вы были в горе, вы бы сюда не пришли». Цискаридзе оправдал запоздалое видеораскаяние Ефремова тем, что он только три дня приходил в себя после такого запоя: «То, что он нездоровый человек относительно алкоголя - это факт. Остановить его было невозможно».

Родные погибшего водителя вознаграждения за участие в телепередаче не просили. «Люди имеют право на то, что делают. Они не гнобят Ефремова», - говорит Добровинский. Причины по которым эти люди, похоронив родного человека, приходят на ток-шоу они сформулировали так. «Первое - мы хотим, чтобы это не замяли. Второе, мы хотим, чтобы все было по закону. Третье, никаких денег мы ни у кого не возьмем, включая телевидение».

Адвокат Александр Добровинский. Фото: Евгения ГУСЕВА

Адвокат Александр Добровинский.Фото: Евгения ГУСЕВА

Известный ресторатор, подруга Михаила Ефремова Татьяна Беркович, наняла ему адвокатов, а в студии «Прямого эфира» сказала детям погибшего Захарова, что на протяжении всей своей жизни артист будет их обеспечивать. Однако ответ от детей прозвучал: «Нам ничего не надо».

Брат погибшего Валерий Захаров сообщил: «Вчера мне позвонил Сергей Гармаш, предложил встретиться и обсудить. Мы договорились, что встреча будет с адвокатом». Гармаш представляет интересы друга Ефремова, поэтому, наверняка, будет предлагать принять помощь артиста.

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Видеообращение Михаила Ефремова
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ИСТОЧНИК KP.RU

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