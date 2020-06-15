2020-06-15T20:22:44+03:00
Происшествия

Родственники погибшего Сергея Захарова: «Мы хотим для Ефремова высшей меры наказания!»

Договориться с семьей хочет друг актера Сергей Гармаш
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Погибший в результате ДТП Сергей Захаров с супругой Татьяной.Погибший в результате ДТП Сергей Захаров с супругой Татьяной.Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова рассказали, какого наказания они хотят для актера Михаила Ефремова. Брат водителя Валерий Захаров и его жена Татьяна приехали на шоу к Андрею Малахову. Там они и сделали сенсационное признание.

- Кого-то за это накажут. Если это человек без регалий и званий. А таким людям, как Михаил Ефремов, можно все, - сказала журналистам Татьяна Захарова. - Мы боремся за справедливость. Для того, чтобы перед законом были все равны. Принятие наркотиков усугубляет его вину. Нам бы хотелось, чтобы это была высшая мера наказания. 12 лет нас бы устроило. Потому что я считаю, что человек должен ответить перед законом.

Они также признались, что с ними хочет договориться друг актера Сергей Гармаш.

- Тут больше жалости к себе, чем к нам, - прокомментировал извинения Ефремова Валерий Захаров. - Вчера мне позвонил народный артист Сергей Гармаш и предложил встретиться, чтобы обсудить конфликт. Но мы договорились, что встреча произойдет при адвокате.

Актер Сергей Гармаш. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актер Сергей Гармаш.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семью погибшего защищает известный юрист Александр Добровинский. Напомним, что пьяный Михаил Ефремов устроил ДТП в результате которого погиб Сергей Захаров. Родственники водителя отказались принимать извинения и деньги от актера.

"Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доходы Михаила Ефремова: сколько зарабатывал артист и на кого эти деньги тратил

За один съемочный день актер мог получить 140 тысяч рублей, а за участие в постановках - еще больше (подробности)

«Ни деньги, ни фальшивые извинения от него не нужны»: семья погибшего водителя отказалась от предложений Михаила Ефремова

Еще больше их шокировало, что вместо личных извинений артист решил записать видео (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодарском крае отремонтируют 236 детсадов, школ и спортзалов
Польша рассчитывает получить от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Видео перехвата российскими истребителями американских бомбардировщиков появилось в сети
TikTok предлагает присоединиться к «чемпионским» тренировкам знаменитых спортсменов
Стало известно, когда появятся новые рекомендации по нормам потребления продуктов при ЗОЖ
Даты проведения Евровидения 2021: песенный конкурс состоится в мае
Российские истребители сопровождали бомбардировщики США и самолеты-разведчики НАТО
Открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте скончался
Видео стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте появилось в сети
«Арктический фронт собьет высокие температуры»: Синоптик рассказал, надолго ли в Москву пришла жара
Путин сравнил с войной ситуацию с пандемией
После стрельбы в Москве возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции
Путин и Болсонару обсудили БРИКС и борьбу с коронавирусом
Экономист объяснил, чем опасно понижение зарплатных ожиданий
Путин: цена аренды жилья в России должна снизиться
Майкл Помпео требует немедленного освобождения Пола Уилана
Путин оценил поддержку граждан и бизнеса во время самоизоляции