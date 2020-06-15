Родственники погибшего Сергея Захарова: «Мы хотим для Ефремова высшей меры наказания!»

Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова рассказали, какого наказания они хотят для актера Михаила Ефремова. Брат водителя Валерий Захаров и его жена Татьяна приехали на шоу к Андрею Малахову. Там они и сделали сенсационное признание.

- Кого-то за это накажут. Если это человек без регалий и званий. А таким людям, как Михаил Ефремов, можно все, - сказала журналистам Татьяна Захарова. - Мы боремся за справедливость. Для того, чтобы перед законом были все равны. Принятие наркотиков усугубляет его вину. Нам бы хотелось, чтобы это была высшая мера наказания. 12 лет нас бы устроило. Потому что я считаю, что человек должен ответить перед законом.

Они также признались, что с ними хочет договориться друг актера Сергей Гармаш.

- Тут больше жалости к себе, чем к нам, - прокомментировал извинения Ефремова Валерий Захаров. - Вчера мне позвонил народный артист Сергей Гармаш и предложил встретиться, чтобы обсудить конфликт. Но мы договорились, что встреча произойдет при адвокате.

Актер Сергей Гармаш.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семью погибшего защищает известный юрист Александр Добровинский. Напомним, что пьяный Михаил Ефремов устроил ДТП в результате которого погиб Сергей Захаров. Родственники водителя отказались принимать извинения и деньги от актера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

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