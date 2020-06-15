Стало известно, почему Никита Михалков назвал Ефремова «звездным скотом»

Никита Сергеевич Михалков обычно не словоохотлив, когда общественность обсуждает его коллег. А тут, когда погиб невинный человек в смертельной аварии, виновником, которой стал пьяный Михаил Ефремов, режиссер дал волю эмоциям.

-Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью звёздных скотов финал,-выпалил в беседе с РИА Новости Михалков.

Как рассказал kp.ru один известный продюсер, Никита Сергеевич 13 лет назад тоже пострадал из-за пьянки Ефремова.

- Я Мишу знаю с юности. Когда ему было 13 лет, он уходил в запой на неделю...Отец (актёр Олег Ефремов) его по всей Москве искал ,- рассказывает kp.ru знакомый Михаила Ефремова. - О запоях Ефремова знает и Никита Михалков. Миша снимался у него в 2007 году в фильме «12». Играл одного из присяжных. Один раз Ефремов пропал на три дня. Съёмки встали. Потом вышел на площадку в пьяном виде, за что Никита Сергеевич его отчитал, мол, что ты себе позволяешь, людей не уважаешь. Дескать, будешь пить, тебя перестанут снимать, никто связываться уже с тобой не хочет. На что Ефремов ответил очень грубо, обматерив Михалкова. Никита Сергеевич не стал с ним ругаться, проглотил эту брань только из-за фильма, потому что Михалков профессионал, работа для него на первом месте. Хотя, конечно, ситуация была некрасивая - пьяный человек вместо извинений за своё поведение обматерил режиссёра при коллегах....

Там же снимались знаменитые актёры - Гармаш, Маковецкий, Петренко...

Напомним: фильм «12»- история о 12-ти присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего отчима — офицера Российской армии, воевавшего в Чечне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

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