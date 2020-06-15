Анфиса Резцова: Юрлова и Логинов должны тренироваться со всей сборной, а не по-отдельности

Тренерский состав до конца не утвержден, а те, кому предложили возглавить команду, не спешат становиться мишенью. Что происходит – об этом нам рассказала олимпийская чемпионка по двум видам спорта, лыжам и биатлону, Анфиса Резцова.

- Анфиса Анатольевна, новое назначение - теперь за стрельбу женской сборной России будет отвечать Алексей Волков. Чемпион мира и олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете.

- Я краем уха слышала. А что вас настораживает?

- Алексей только этой весной объявил о завершении карьеры и его сразу двинули в главную команду страны, это нормальный вариант?

- Я так поняла, что его берут в помощь, как хорошего стрелка, а не как опытного тренера. Здесь нужен именно стрелок, который может передать свои навыки девчонкам, все, что он сам умеет, а умеет он неплохо.

- Волков хороший стрелок?

- Леша отличный стрелок. С ходом у него немножко слабовато было, а как стрелок он стабильный. В последнее время, правда, хуже стрелял, я думаю, психологически был задавлен. То есть его пинали со всех сторон то туда, то сюда, вместо того чтобы на Кубок мира везти, они его – на Кубок IBU. Я считаю, неправильно с ним поступили, не по-честному, не по-спортивному – просто тихо-мирно его отодвинули из команды. Так не должны поступать со спортсменами высокого уровня. Алексей неплохой спортсмен, он неплохой как человек, он не наглый, он скромный, спокойный, порядочный, дружелюбный, с таким хорошим, добрым чувством юмора. Я бы сказала, практически душа команды. И чтобы вот так его просто отодвинуть тихо-мирно, так не должно быть.

Алексей Волков во время спринтерской гонки, 2018 г. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

- Его, как мы поняли, привлек Валерий Польховский, который сейчас тоже отвечает за формирование сборной.

- Я не знаю, кто его привлекает, но это нормально. Я думаю, что Леша поможет. Я тоже думала о нем. Но я особо не выдвигаю своих предложений, у них есть, кого выдвигать. Но это неплохой вариант, если Леша будет в помощь в стрелковой подготовке. Тем более, насколько я слышала, Шашилов, которого недавно утвердили старшим тренером женской сборной, пока не будет готовить команду. Поэтому если Алексей сейчас станет помогать девчонкам в этот период, то это хорошо.

- А кто с женской сборной будет работать в качестве старшего тренера?

- Пока не знаю. Все эти передряги, до 11 июля, когда у них эта конференция, все утверждения, выборы нового президента… Если нового президента выберут, у них опять появится новая команда, новые представители в составе федерации. Поэтому все еще плавает.

- Сообщили, что перевыборы пройдут в Химках.

- Ну да, они озвучили, что конференция планируется в Химках 11 июля. Я думаю, что на футбольной арене состоится. Там огромная арена, конференц-зал хороший.

- Сергей Чепиков (известный биатлонист, а сейчас депутат Госдумы, как и Владимир Драчев) заявил, что если Драчева выгонят, то он уйдет из исполкома СБР вместе с ним, поскольку они в одной команде. А вы как считаете, надо дать Драчеву доработать до конца срока, до Олимпиада-2022?

- Я уже говорила, что выбираем президента СБР на четырехлетие. Поэтому нужно дать ему доработать, чтобы он отчитался за 4-летие. Он должен до Олимпиады отработать и отчитаться, на какой процент он справился, и привести конкретные доводы, почему так, а не иначе. А то, что сейчас снимать его на полпути, я считаю, это неправильно. Но правильно или неправильно, решают единицы. Если так произойдет, там не только Сережа Чепиков, думаю, но и другие покинут Совет федерации биатлона.

- Анфиса Анатольевна, в сборной России у вас сейчас две дочери – Кристина Резцова и Дарья Виролайнен. Как спортсмены относятся к этим склокам, до них же тоже долетают все эти осколки?

- Вообще-то, спортсменов этот бардак касаться не должен. И составы команд должны определяться конкретно по результатам. У спортсменов свои задачи.

- Это понятно, но ведь они же не в вакууме живут.

- У каждого, конечно, свое мнение – за и против. Кому-то было удобно работать с Виталием Норицыным (его в сборной не утвердили, и он уехал тренировать сборную Болгарии, - Авт.) А кому-то не очень. Кому-то сейчас с тем же Алексеем Волковым будет очень сподручно, кому-то это не понравиться. Но дело не в этом. Вот Екатерина Юрлова готовилась с отцом. Я считаю, что тоже неправильно. Если мы единая команда, то Катя, тем более как лидер, тоже должна быть в этом коллективе. Саша Логинов тоже должен быть в команде, подавать всем пример, чтобы за ним другие ребята тянулись. Если вы хотите самостоятельно тренироваться - пожалуйста, готовьтесь за свой счет, за счет спонсоров. Но и отбираться тогда будете по другим принципам. По результатам на этапах Кубка мира.

Кстати, когда я еще была в лыжах, тоже появилась такая практика – сборная разделилась на несколько команд. Николай Зимятов захотел с одной командой работать, молодежь – с другой, Юля Чепалова решила с папой тренироваться… И вот этот раскол на несколько команд, бригад – это неправильный путь. Это мое мнение. Если есть единая сборная России по биатлону, в которой 10 лучших мужчин и 10 лучших женщин, то они должны готовиться централизованно, все 4-летие.

- Может быть, это надо где-то сформулировать в документах?

- Надо прописывать. А то мы только говорим, а делаем по-другому. И то, что людей меняем, как перчатки. Если молодой спортсмен пришел, он не может сразу всех обыграть, это невозможно. Это единицы из тысячи, как Бьорндален может. А так, молодой, еще не обстрелянный на международных стартах спортсмен приходит, а его год провозили и выкинули. Ребята, давайте как-то пропишем, что спортсмены и тренеры входят в команду на 4-летие. Не показывает результат – значит, мы его просто на этапы IBU отправляем, на уровень ниже. А то, что разбрасываться… Сейчас наши биатлонисты систематически бегут в другие страны от безвыходности.

Еще раз хочу подчеркнуть, что я не за Драчева. За Драчева я не была и два года назад, когда его выдвигали. Но раз уж его выдвинули, выбрали, 4-летие должно быть отработано. И как на Олимпийских играх мы выступим, если нас туда еще нас пустят, так и сделаем выводы.

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