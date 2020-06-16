2020-06-16T09:53:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Минобороны приступает к испытанию вакцины от CoViD-19 на добровольцах

Участники медицинского эксперимента – офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытанийВсе добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытанийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от новой коронавирусной инфекции на добровольцах.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных проведены в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Отбор военнослужащих ВС РФ для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе. Все участники – офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждений Минобороны России. Их вакцинация будет проведена в ближайшие дни, - заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что основная цель испытаний на добровольцах – проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

Количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина, согласованы Минздравом России.

- По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител). В настоящее время состояние здоровья всех прибывших для участия в эксперименте военных и гражданских добровольцев хорошее, они продолжают находиться под непрерывным контролем военных медицинских специалистов. Ежедневно проводится комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей добровольцев и изучению ряда специальных параметров. Берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на CoViD-19, - сообщили в военном ведомстве подробности медицинского эксперимента.

В Минобороны подчеркнули, что все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытаний.

Напомним, 26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, министр обороны Сергей Шойгу доложил, что 48 Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Министерства обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Министерства здравоохранения осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

Продолжается подготовка добровольцев к испытаниям вакцины от коронавируса.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Они стали первыми: 50 добровольцев согласились стать «пионерами» испытаний вакцины от коронавируса

«КП» стали известны новые подробности о 50 отважных военных добровольцах, согласившихся испытать на себе противоядие от COVID-19 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Все российские школы оборудуют камерами с распознаванием лиц
Индекс иммунитета позволит просчитать риск умереть в реанимации
Сотрудники eBay отправили такаранов и свиную маску критиковавшим компанию блогерам
Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне
Раненные на Ленинском проспекте полицейские остаются в реанимации
Россиянки стали реже делать аборты
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона из-за коронавируса
Техрегламент об алкоголе притормозят на три года
30 процентов кафе и ресторанов рискуют не пережить кризис
Ученые заявили, что дети лучше переносят коронавирус, потому что часто болеют
Россияне задолжали по кредиткам рекордные 139 млрд рублей
Адвокат заявил, что Ефремов после ДТП находится в "тяжелом состоянии" - душевном и физическом
Россиянам оплатят 90 процентов расходов при переводе машин с бензина на газ
Бизнесмены назвали основные плюсы и минусы удаленки
Какие ограничения сняли в Москве с 16 июня 2020: Заработали летние веранды кафе и музеи
В США аннулировали разрешение на использование «лекарства Трампа» для больных с коронаиврусом
Немецкий посол напомнила США причину нахождения американских войск в ФРГ
Ватикан хочет сделать умершего 15-летнего мальчика «святым покровителем Интернета»
Соловьев раскритиковал вступившихся за Ефремова коллег по "Современнику"
Последние новости на утро 16 июня 2020: 13 городов России отменили Парад Победы из-за коронавируса
После 20-летнего перерыва в США возобновят смертные казни
Выходцы из Чечни устроили беспорядки во французском городе Дижон
В Пекине из-за коронавируса ограничили работу общественного транспорта
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года составило 123240 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 июня 2020 года составило 50042 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 июня 2020: открыта запись в МФЦ
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года возросло до 3386 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 июня 2020 года составило 207264 человека