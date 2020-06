Little Big поймали на плагиате песен Black Eyed Peas

Все новое — это хорошо забытое старое. Или переупакованное. По крайней мере, в музыке такое часто встречается. Классическая отговорка мастеров плагиата: «нот всего семь». Мол, как можно не повторять друг друга, если музыка существует со времен первобытного общества.

В приложении Tik-Tok появился короткий и весьма наглядный ролик, в котором друг за другом идут фрагменты песен Little Big и хитов американской R&B группы Black Eyed Peas

Предприпевные куски песен Uno и Go Bananas очень сильно напоминают мотив песни My Humps, а I'm OK звучит так же, как и Scream & Shout.

К слову, это не первый случай, когда рэйв-коллектив ловят на заимствовании. Еще в прошлом году один из ютуб-блогеров заметил значительное сходство композиции I'am OK (2019 год) с треком рэпера T-Killah под названием Alcoholic (2015 год) — даже в припеве I'am OK есть это слово.

Более того, если раньше за подобное вручали премию «Золотая калоша», то теперь есть специальный сайт, где идет голосование за сплагиаченные фрагменты песен.

Никто особо не придает этому значения, а зря. На качество музыки подобные «цитаты», безусловно, влияют. И негативно. Чем дальше, тем больше современная музыка перевоспроизводит саму себя, не изобретая ничего нового. Но это лирика. Ведь выходит так, что даже если музыканты из Питера — талантливые компиляторы и плагиаторы, то все равно они переигрывают многих оригинальных авторов. Или публика готова разлюбить Little Big за плагиат?

Группа никак не реагирует на упреки. Напротив — у парней все OK, как в песне. Лидер коллектива Илья Прусикин выставил в официальном магазине Little Big на продажу три картины (он берет это слово в скобки), которые сам написал во время изоляции. Набор из трех плакатов стоит полторы тысячи рублей. Всё в дом, как говорится.

