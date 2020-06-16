Эксперт рассказал, ждать ли второй волны коронавируса после новой вспышки в Пекине

На днях в Пекине произошла новая вспышка коронавирусной инфекции. Случилось это на крупнейшем рынке «Синьфади» в районе Пекина Фэнтай. Вирус нашли на месте, где разделывали рыбу. Китайцы тут же ввели режим военного времени, район блокировали, но контакт с вирусом произошел и глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки очень высок.

Что ждет Китайскую столицу и другие провинции страны? Прокатится ли из Китая вторая волна коронавируса по миру? И вообще, вторая ли это волна или Китай еще не справился с первой вспышкой вирусной инфекции? «КП» связалась с экспертом, врачом-вакцинологом, руководителем одного из московских медицинских центров Евгением Тимаковым.

- Думаю, не столь важно, отголосок ли это первой волны, или это вторая волна, или третья. Факт в том, что в Китае не сформирована иммунная прослойка населения, невосприимчивая к вирусу. Поэтому в Китае эта первая волна коронавируса может длиться и год, и два. Вторая волна - это когда в регионе, который уже переболел, наступает повторная вспышка инфекции. Для большинства районов Китая первая волна будет длиться до тех пор, пока не будет сформирована иммунная прослойка населения. Как вы помните, в северных провинциях Китая в мае уже была вспышка, вирус кто-то завез, людей посадили на карантин. Сейчас вот в Пекине вспышка, снова вирус завезли. Пока не будет сформирована в популяции страны большая группа людей с устойчивым иммунитетом, вспышки инфицирования будут продолжаться. Закрытие границ сейчас как способ защиты от новых вспышек уже не сработает.

- Не означает ли это, что Китай слишком рано снял ограничения?

- В стране с миллиардным населением не возможно уследить за перемещением каждого человека и организовать тотальный контроль. Все равно люди будут контактировать. Кто-то перейдет через границу, кто-то куда-то съездит и у него будет скрытый инкубационный период. Все эти факторы проконтролировать невозможно. Поэтому в России, к примеру, и не вводились жесткие карантинные мероприятия. Жесткие карантинные меры эффективны на первом этапе. Да, Китай был прав, когда блокировал Ухань сразу после выявления нового коронавируса. Однако вирус все равно вырвался наружу. Не сработало так, как китайцы хотели, чтобы они заблокировали провинцию, все внутри переболели, источник инфекции был бы устранен и вирус никуда дальше не пошел. Но сейчас вирус уже во всем мире, во всех странах и в текущей ситуации мудрее и логичнее растянуть ситуацию по времени и переболеть в легких формах. В России вторая волна будет, если сейчас эпидемия закончится, а осенью случится повторная вспышка.

Вирус нашли на месте, где разделывали рыбу. Китайцы тут же ввели режим военного времени, район блокировали, но контакт с вирусом произошелФото: REUTERS

- Евгений Юрьевич, у нас в обществе сейчас такая поляризация мнений, кто-то выдыхает, мол, ура, на свободу, все закончилось. Другие с опаской даже на улицу сейчас выходят. Кто прав?

- Ничего не закончилось, вирус никуда не исчез. Просто стало меньше восприимчивых людей. Люди проконтактировали с вирусом. Кто-то перенес инфекционное заболевание в скрытой форме. Кто-то в населении оказался не восприимчив к этому вирусу вообще. Вспомните случай с лайнером Diamond Princess, на котором заболело только около 18% людей. Сейчас в России делается много тестов на новый коронавирус и диагностика показывает, что у части населения уже есть сформированный иммунитет, а значит, они уже болели. По факту, сейчас в России формируется иммунная прослойка невосприимчивого населения. Если у нас в начале эпидемии был один инфицированный человек и рядом вокруг него сто были восприимчивы к вирусу, то сейчас у нас, скажем, есть 11 человек инфицированных и только 10 окружающих из 100 будут к вирусу восприимчивы. То есть постепенно ситуация развивается таким образом, что вирус уже некому передавать дальше по цепочке. Условно говоря, надо еще найти в толпе того восприимчивого, с которым тесно проконтактировать, чтобы вирус дальше передать. Это и есть постепенное формирование того самого коллективного иммунитета, которого нам все хочется достичь. Надо понимать, что законы развития эпидемиологического процесса мы не можем отменить или игнорировать. Пока источник инфекции есть в популяции вы можете только уменьшить вирусную нагрузку и уменьшить проявления инфекционного процесса. Что мы и продолжаем делать сейчас, поскольку маски уменьшают вирусную нагрузку, социальная дистанция уменьшает вирусную нагрузку. Мы все равно контактируем с вирусом, но одновременно мы вырабатываем к нему иммунитет, чтобы болеть без сильных клинических проявлений.

- Что нам ждать осенью, поднимет ли коронавирус голову?

- Осенью будет сезонное снижение иммунитета и приход ОРВИ. Коронавирус никуда не денется и сможет протекать как микс-инфекция совместно с другими ОРВИ. Плюс к этому настанет комфортная для вируса температура – это + 5 - +10 градусов и влажность. То есть, условия для размножения вируса будут благоприятны. Но будет неблагоприятно другое, уже не будет так много людей, которые смогут этим вирусом заболеть. Если новая волна инфицирования и будет, то она уже будет не настолько ярко выражена. Группой риска останутся люди старшего возраста, которые с вирусом еще никак не контактировали. Людям старшего возраста, я бы сказал, нужно будет по-прежнему ограничивать посещение общественных мест и соблюдать масочный режим для того, чтобы снизить вирусную нагрузку на организм.

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