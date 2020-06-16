«Больше всего заказов на обедневшего Шуру и Газманова»: Карантин закончился, корпоративы вернулись

После месяцев простоя российская эстрада постепенно оживает. По словам звездного прокатчика Сергея Лаврова, после отмены карантина ему уже стали поступать заказы на проведение корпоративов.

- Корпоративы уже идут, - рассказал kp.ru промоутер Сергей Лавров. - У меня уже заказали два корпоратива в Иркутске.

Правда, сейчас в контрактах, которые мы заключаем с артистами, появился пункт:

«В случае введения ЧС или карантина на территории России, обязательный возврат денег! Не перенос!»

sergeylavrov_artkreml В душЕ всегда лето жизнь прекрасна! Радуйтесь каждому дню!

Этот пункт появился не случайно. Многие артисты, когда случился карантин, деньги не вернули. Мол, переносите выступления, мы готовы отработать. Но у многих заказчиков планы за эти месяцы поменялись, а деньги не вернуть.

Что касается кассовых концертов, то мы пока не понимаем, как они будут проводится.

Может, это будет рассадка через одного...Пока никакой конкретики нет. Пока непонятно, когда будут концерты, но организаторы не унывают, уже с артистами распланировали осень.

Конечно, все устали от этого карантина и все уже хотят работать.

- Как думаете, гонорары артистов упадут или останутся на прежнем уровне?

- Уже упали. Звонишь теперь артисту, объясняешь, мол, в условиях кризиса придется снизить гонорар. Артисты соглашаются.

- А на сколько в процентах упали звездные гонорары?

- Процентов на 30- 40, если вы спрашиваете про корпоративные выступления. А по кассовым концертам пока непонятно. Организаторы гастролей объединились и создали закрытый чат в Телеграме, где договорились между собой, что даже очень дорогие артисты будут теперь работать на кассу.

gvleps Григорий Лепс

Мол, сколько билетов продано, от этой суммы и будет рассчитываться гонорар артиста. Например, от продажи билетов заработал миллион, вот и считай: 200 тысяч ушло на аренду зала, плюс расходы на рекламу, гостиницу и питание коллектива. И десять процентов от прибыли обычно получает организатор гастролей. А все остальное отдается певцу.

А если какой-то артист не захочет снижать гонорар,

мы договорились, что в знак солидарности устроим ему бойкот, не будем проводить его концерт. Если никто не будет брать артиста, то ему ничего не останется, как пойти на наши условия. Поскольку это бизнес, не должно быть так, что артист получает баснословные гонорары, а организаторы, вкладывая свои личные средства остаются ни с чем, поскольку зрители не купили билеты.

Если же артист считает себя великим и хочет гонорар в 3 миллиона, как, предположим, у Лепса.

То, пожалуйста, работай на кассу и доказывай свою востребованность.

Одним из первых доказал свою популярность Филипп Киркоров.

Еще до кризиса он сделал очень дорогое шоу и поднял гонорар.

Условно говоря, стоил миллион, а поднял ценник до 3 миллионов рублей.

fkirkorov Это будет зажигательный эфир

Организаторы привыкли его возить по другой цене и не стали рисковать. Тогда Филипп пошел ва-банк, с помощью своего директора стал сам организовывать свои концерты. И не прогадал: собрал битковые аншлаги не только в залах, но и во дворцах спорта. Сборы были очень большие. Так Филипп доказал, что его шоу интересно стране. Тот гонорар, который хотел, он получил.

- По кому из артистов люди соскучились на карантине?

- Пока могу только судить по звонкам. Понятно, что во время карантина обеднели наши звезды 90- х, у которых нет подушки безопасности, как у топовых артистов. И как не странно, сейчас звонков больше по этим недорогим артистам — спрашивали про Маршала, про Шуру, например.

И еще хотят видеть артистов, которые поют патриотичные песни - Газманова, Валерию, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров.

КСТАТИ

Баснословные траты звезд: шоппинг на миллион, маска по цене машины и колье с шеи Клаудии Шиффер

На что спускают деньги изголодавшиеся до покупок знаменитости (подробности)