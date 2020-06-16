Парады пройдут в 28 городах

Военные парады и артиллерийские салюты 24 июня пройдут в городах-героях, а также там, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. Всего - в 28 городах России.

- В других населенных пунктах Российской Федерации в этот день будут проведены праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих, - пояснил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. – При этом мероприятия будут организовываться и проводиться в строгом соответствии с решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов, сообразно обстановке, где-то в полном объеме, где-то менее масштабно. Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные парады любой ценой, в некоторых из них пройдут скорее символические мероприятия.

По словам Конашенкова, подготовка главного парада в Москве идет в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности:

«Согласно указанию Верховного Главнокомандующего - требования безопасности, сохранение здоровья военнослужащих и граждан страны при проведении воинских торжественных мероприятий 24 июня, в годовщину парада 1945-го года, будут выполнены в полной мере», - добавил официальный представитель оборонного ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в 1945-м: Что Парад Победы 24 июня возьмет от исторического предшественника

Рассказываем, чем запомнятся праздничные мероприятия на Красной площади в этом году (подробности)