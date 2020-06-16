2020-06-16T14:30:13+03:00
Общество

Парады пройдут в 28 городах

В Минобороны пояснили, какие торжественные мероприятия готовятся к 24 июня
Александр ИГОРЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подготовка главного парада в Москве идет в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасностиПодготовка главного парада в Москве идет в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасностиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Военные парады и артиллерийские салюты 24 июня пройдут в городах-героях, а также там, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. Всего - в 28 городах России.

- В других населенных пунктах Российской Федерации в этот день будут проведены праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих, - пояснил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. – При этом мероприятия будут организовываться и проводиться в строгом соответствии с решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов, сообразно обстановке, где-то в полном объеме, где-то менее масштабно. Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные парады любой ценой, в некоторых из них пройдут скорее символические мероприятия.

По словам Конашенкова, подготовка главного парада в Москве идет в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности:

«Согласно указанию Верховного Главнокомандующего - требования безопасности, сохранение здоровья военнослужащих и граждан страны при проведении воинских торжественных мероприятий 24 июня, в годовщину парада 1945-го года, будут выполнены в полной мере», - добавил официальный представитель оборонного ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в 1945-м: Что Парад Победы 24 июня возьмет от исторического предшественника

Рассказываем, чем запомнятся праздничные мероприятия на Красной площади в этом году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-вице-премьер Виталий Игнатенко: Переговоры с Басаевым Черномырдин начал после неудачной штурма больницы с заложниками
25 лет назад в Буденновске произошел один из самых ужасных терактов в истории России. Мы вспоминаем те дни вместе с известным политиком и знаменитым журналистом
Новости 24
В Совфеде прокомментировали инициативу сократить новогодние каникулы
Эпидемиолог рассказал, сколько коронавирус живет на замороженных продуктах
Россиян предупредили о вредных для здоровья "волнах тепла"
В Госдуме прокомментировали законопроект об удаленной работе
Суд признал законным штраф Иисусу Воробьёву за сопротивление полицейским
В Германии запустили приложение для защиты от коронавируса
Объявлен длинный список премии "Просветитель" 2020
В Идлибе российский бронетранспортер поврежден взрывом бомбы
Военные опубликовали видео взрыва межкорейского офиса
Little Big среагировала на обвинения в плагиате песни группы The Black Eyed Peas
"Мы штат США?": В бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов
Трое индийских военных погибли в столкновении с китайскими военными
А с кем оставить детей? Милонов объяснил, почему нельзя сокращать новогодние выходные
Почему у россиян рухнули зарплатные ожидания, объяснил эксперт
Кто получит субсидию за перевод машины с бензина на газ, пояснил эксперт
В Москве на одной ветке метро осенью снизят стоимость проезда
Фитнес-призрак: Полицейские сняли двигающиеся сами по себе тренажеры
В Москве трое мужчин вырвали из рук матери пятилетнего мальчика и скрылись
В Нью-Йорке полицейских на акции протеста отравили коктейлями с отбеливателем
Ветеран предложил новую дату парада в 13 городах страны