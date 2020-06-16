Американцу выставили счет в миллион долларов за лечение от коронавируса

70-летний Майкл Флор уже несколько раз успел прославиться не только на всю Америку, но и на весь мир. Сначала на пожилого американца, у которого диагностировали коронавирус, врачи махнули рукой, мол, не выживет. Уж больно тяжело проходила у него болезнь. В один из дней Флор был настолько слаб, что медсестра держала возле его уха телефон, чтобы он мог попрощаться со своими родными, пишет Seattle Times.

Но случилось чудо, и Флор выжил. 62 дня он провел в Шведском медицинском центре города Иссакуа (штат Вашингтон). Но радость от выздоровления не была долгой. Все оказалось не так радостно.

При выписке из больницы американцу предоставили счет, в котором значилась шестизначная сумма - 1,1 млн долларов. Все медицинские расходы были задокументированы - почти три тысячи позиций были расписаны на 181 странице.

Один только аппарат искусственной вентиляции легких, который требовался пожилому мужчине на протяжении 29 дней, обходился в 2 835 долларов в сутки (195 тыс. руб.).

Так как большинство дней Флор находился без сознания в отделении интенсивной терапии, то стоимость его палаты составляла 9 736 долларов в день (672 тыс. руб.).

Благо, у пожилого мужчины оказалась страховка, которая покроет подавляющую часть суммы. Ну а так как, Флор перенес коронавирус, то, возможно, ему и вовсе ничего не придется покатить. Конгресс выделил более 100 млрд долларов больницам и страховым компаниям, чтобы покрыть расходы на лечение больных с COVID-19.

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