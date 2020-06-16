«Я что-то пропустил?» Истории людей, не заставших коронавирус, падение цен на нефть и исчезновение Ким Чен Ына

2020 год продолжает оправдывать свое гордое звание «високосный». События сменяют друг друга с такой скоростью, что уже не поспеваешь ни следить за ними, ни удивляться. Вот и 33-летний американец Дэниел Торсон «вернулся к людям» в конце мая - еще в марте мужчина решил самоизолироваться в лесу в Вермонте, подальше от вируса и плохих новостей. Без интернета, телефона, телевизора. Только природа, только медитация, пишет The Daily Mail.

Вернувшись, он решил узнать, что происходило в его отсутствие и написал в Твиттере сообщение: «Я вернулся после 75 дней тишины. Я что-то пропустил?». А потом добавил: «Люди в магазинах выглядят более взволнованными, чем раньше».

Американца завалили ответами: присылали мемы, рассказывали о последних событиях, шутили над коронавирусом. Некоторые иронизировали, что Торсон ничего не пропустил за два с половиной месяца, а другие предлагали ему вернуться обратно в лес.

«Ха-ха, не-е-ет, все было круто!» - шутили пользователи.

«Вообще ничего не пропустил», - иронично успокаивали другие.

«Ты пропустил несколько недель, когда все говорили только о коронавирусе», - напоминали третьи.

«Правительство США опубликовало видео о существовании НЛО».

«Гонконга, который мы знали, больше нет».

«Ну что, как там 2020-й? — Что ж, почти случилась мировая война / Горела Австралия / Импичмент Трампа / Какой-то парень съел летучую мышь / И теперь все болеют / Поэтому дефицит туалетной бумаги / Так что я использую для этого дела листья / Еще два месяца дистанционных уроков / Ким Чен Ын умер / А его сестра стала звездой аниме / Но потом он вернулся к жизни / Потом Пентагон подтвердил, что НЛО существует / Но всем плевать / 30 миллионов остались без работы / Тысячи каждый день умирают / А шершни-убийцы наступают…», - присылали пользователи мемы.

Но Дэниела Торсона новости не особо удивили.

«Я был готов к большему, когда уезжал», - написал американец.

После того, как он провел 75 дней, совершенствуясь в духовных практиках, возвращение к привычному ритму жизни далось ему с трудом: начались проблемы со сном, при этом Торсону было интересно учиться общаться с людьми по видеосвязи и совершать вылазки в магазин за продуктами.

«РАЗВЕ ТАК БЫВАЕТ?!»

Однако Даниэл Торсон оказался не единственным человеком, который все пропустил. В конце мая из комы вышел москвич, который провел в таком состоянии два месяца.

В марте мужчине потребовалась экстренная операция и его доставили в Центральную клиническую больницу управделами президента. На тот момент он знал, что в разных странах мира только набирает обороты новая коронавирусная инфекция, но ограничительные меры тогда еще никто не вводил. В России все было еще спокойно. Но после операции москвич погрузился в кому.

- Через шесть дней после операции он погрузился в глубочайшую кому и был переведен в реанимацию. Потом у него была диагностирована двусторонняя пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат, - рассказал лечащий врач мужчины, нейрохирург Андрей Реутов.

Но через пять недель пациент очнулся, стал расспрашивать врачей о происходящем в мире и попросил увидеться с женой. Реутов сказал, что это невозможно - ограничительные меры на посещение больниц из-за эпидемии. Мужчина крайне удивился. Врач предложил ему поговорить с супругой по видеосвязи.

- Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись, - рассказала женщина.

jaredleto Cozy in my quarantine uniform

12 ДНЕЙ ОДИНОЧЕСТВА

Ну а первым, кто оказался оторван от цивилизации и новостей, был актер и музыкант Джаред Лето. В начале марта он отправился в пустыню, где занимался безмолвной медитацией. 12 дней прошли в тотальной изоляции - без телефона, интернета и связи с внешним миром. А когда Лето вернулся к людям, то не понял, что происходит.

«Выйдя вчера на улицу, я оказался в другом мире. Все изменилось безвозвратно. Взрыв мозга!» - написал в своем Инстаграме артист.

Он добавил, что читает сообщения от друзей и родных и пытается разобраться, что происходит в мире.