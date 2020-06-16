Дробыш и Самбурская выиграли суд на 2,5 миллиона

Певице Настасье Самбурской до лавров Филиппа Киркорова еще далеко, но даже к исполнительнице не самого популярного жанра шансон подали иск за «украденный» хит. Яблоком раздора стала песня «Старая», которую Самбурская исполняет уже несколько лет. По мнению автора текста, поэтессы Анастасии Рыбачук, это делается незаконно, так как певица вместе с продюсером Виктором Дробышем (они оба выступают ответчиками) попросту присвоили ее стихотворение «Мечта».

Суд по нарушению авторских прав, в котором поэтесса требовала взыскать 1,8 миллиона рублей компенсации и 500 тысяч за моральный вред (плюс около 200 тысяч судебных расходов), состоялся 15 июня. Сами звезды не него не явились: за Дробыша выступал его адвокат, а Самбурская и вовсе проигнорировала процесс.

Представители поэтессы пытались доказать, что песня озолотила исполнительницу и правообладателей, а вот Рыбачук оставила без положенных отчислений. Между тем, оказалось, что у хита сразу три автора: Дробыш, написавший музыку, и два автора текста, в том числе Рыбачук. Все они оформлены в РАО и даже получают авторские отчисления: на троих - 17 800 рублей.

Продюсер Виктор Дробыш.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Виктор Дробыш в интервью рассказывал, что один только хит принёс ему сотни тысяч долларов. Это для понимания суммы компенсации, - заявил в суде адвокат поэтессы.

- Да, но речь шла о хите «Бурановских бабушек», с которым они выступали на Евровидении, почувствуйте разницу, - заметил адвокат Дробыша Андрей Сотников. - Когда авторские отчисления составляют около 18 тысяч, требовать 1,8 миллиона - это просто злоупотребление правом.

Видимо, суд посчитал также: в иске поэтессе отказали. Впрочем, Виктор Дробыш с самого начала к этому процессу не относился всерьез.

- Да Рыбачук сама уговорила меня записать песню на свои стихи, но нужные документы вовремя так и не подписала, - ранее объяснял продюсер. - А потом, когда песня вышла, она задним числом захотела ее забрать. Но песня оформлена на неё, никто ничего не воровал. Мне, вообще, глубоко наплевать. Ничего не случится, если такие печени вообще не будут существовать!

Между тем, вскоре знаменитым ответчикам, которые до сих пор были в одной связке, предстоит судиться уже друг с другом. Самбурская подала иск к Дробышу, требуя отдать ей все права на ее хиты. Мол, продюсер не слишком-то занимался ее раскручиванием, а договор с ним был кабальным, поэтому певица решила уйти в сольное плавание.

КСТАТИ

Хит раздора

«Старая»

Мечтают подруги пот***ться в Турции,

Мечтают о сиськах, чтоб мальчикам нравиться.

Тупые, надутые, тощие курицы.

А я вот мечтаю - состариться!

Отъем, наконец, как у Дженнифер, жопу,

Скрывать перестану я складки на теле.

Устрою неделю пирожных и тортов

Целую, с**а, неделю!

Припев:

Я стану старая, старая, старая.

Вино разлив по бокалу и сигарой дымя,

Секрет подругам усталым раскрою я:

Бабло и слава любит тех, кто любит себя!