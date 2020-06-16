Илья Авербух забрал сына у спивавшейся Ирины Лобачевой

Ирина Лобачева и Илья Авербух были женаты 12 лет. Однако работа в ледовых шоу и звездная тусовка разрушили брак одной из самых красивых пар в фигурном катании. В кулуарах шептались об интрижках спортсмена, а Ирина пристрастилась к алкоголю.

Ирина Лобачева и Илья Авербух были знакомы с малых лет. Когда спортсмены стали дуэтом, их романтичная история вылилась в брак, который окружающие считали примером для подражания. В 2004-м у пары родился сын Мартин. Позже именно сын проговорится об интрижки отца с актрисой. Поговаривают, что Алиса Гребенщикова якобы родила от Ильи сына. Ирина, узнав это, пошла в загс и подала заявление о разводе.

"Мартину было два годика, его не с кем было оставить, и отец привел его на шоу. В раздевалке к нему подошла эта девушка, не стану называть ее имя, и представила своего сына, сказав: «Это твой братик». Потом Мартин спросил у меня, кто это", - делилась Лобачева в программе "Секрет на миллион".

Ирина Лобачева и Илья Авербух в 1996 году. Фото Александра Яковлева /ИТАР-ТАСС/

Фигуристы развелись в 2007 году. Супруги смогли разойтись без споров за недвижимость. Авербух взял машину, а квартиру оставил жене. Тогда по обоюдному решению их сын Мартин остался с матерью, однако в 13 лет Мартин переехал к папе.

"Это наше совместное решение. Почти три года Мартин живет со мной. Мы вдвоем проходим его период становления. Я не выставляю это напоказ, не фотографируюсь на обложках, не позиционирую как какой-то подвиг. Мы просто вместе. С мамой он общается", - поведал Авербух в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

По его словам, в жизни Иры тогда возникла нехорошая ситуация, которая сказывалась на Мартине. "Я просто его забрал. Я очень надеюсь, что у Иры все будет хорошо, и она пройдет эти сложные этапы. Еще раз говорю, что они с Мартином общаются. Между ними нет пропасти и разрыва", - добавил спортсмен.

Ирина Лобачева перед началом съемок телепроекта «Ледниковый период», 2007 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Олег Наумов

Звездный отец счастлив, что ему удалось наладить доверительные отношения с 16-летним наследником. "Мартин влюблен в скейтбординг. В какой-то момент он стал чрезмерно увлекаться играми на гаджетах. Я понимал, что теряю его, и нужно найти какое-то решение, которое бы на него не давило", - делился фигурист.

Напомним, расставшись с фигуристом, Ирина Лобачева стала встречаться с Дмитрием Марьяновым. По иронии судьбы артист также оказался неверным спутником. Его внимание переключилось на психолога Ксению Бик. Несмотря на предательство избранника, спортсменка тяжело переживала его скоропостижную смерть в 2017 году.

Злой рок настиг и следующего возлюбленного Ирины. Мужчина скончался от передозировки запрещенными средствами прямо на лестничной площадке перед квартирой. Очередной избранник Ирины - Александр Шумаков умер спустя 10 дней после попытки самоубийства.

Лобачева была в ужасе и впала в депрессию, считая, что кто-то ее проклял. После трагедии спортсменка пристрастилась к алкоголю. За ее душевными мучениями наблюдал сын. Зависимость усиливалась, и фигуристку даже положили в реабилитационный центр, чтобы избавить от недуга.

После лечения Лобачева вышла замуж за молодого фигуриста Ивана Третьякова, который был на 16 лет младше избранницы. Но в 2019 году красавица подала на развод: Иван не работал, сидел у жены на шее, а во время ссор поднимал на нее руку. "Он говорил, что я выпившая", - поясняла фигуристка. Сам Иван признавался: "Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я поэтому из дома не выхожу, когда у нее запои начинаются. Я ее держу, а она отпирается, поэтому синяки. Я ее отпущу, а она два шага и об лестницу... Я столько литров водки вылил в раковину".