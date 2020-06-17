"Появление ребёнка — это самое крутое событие в жизни!". Инсайдер, разозливший Липницкую, поздравил фигуристку

Во вторник в интернете появилась новость, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Сочи-2014 Юлия Липницкая ждет ребенка от фигуриста Владислава Тарасенко. Вскоре и сама Юлию подтвердила эту информацию, причем наехала на тех, кто ее «слил» раньше времени.

— Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова, - сказала Липницкая на «Матч ТВ».

"КП" связалась с руководителем информагенства «Весь спорт» Андреем Митьковым, которое и сообщило эту новость.

- Андрей, расскажи, что произошло? Мы знаем, что ты являешься агентом ряда известных спортсменов. А какое отношение ты имеешь к Липницкой?

Руководитель информагенства «Весь спорт» Андрей Митьков

- Абсолютно никакого. Я с Липницкой лицом к лицу сталкивался, наверное, только один раз, но мы не общались. Новость о беременности узнали журналисты моего агентства, которые занимаются развитием площадки «Яндекс. Дзен». Я даже, честно говоря, не знаю, откуда — наверное, в разговоре кто-то сказал. Мне сразу начали звонить коллеги, уточнять — правда это или нет, а я даже не знал, что эта новость опубликована. Но вскоре и сама Юля подтвердила эту новость. Ну, значит, девушка, которая узнала новость, сработала хорошо, не соврала, источник не подвёл. А ребят я поздравляю, появление ребёнка — это самое крутое событие в жизни!

- Сколько лет существует агентство «Весь спорт»?

- Первая наша рассылка новостей состоялась осенью 2005 года — как сейчас помню, это была эксклюзивная новость, что знаменитая гимнастка Ирина Чащина завершила карьеру. Юридически мы всё оформили в 2006 году. Назвались — первым национальным порталом о спорте и спортивной политике. Сейчас лично я занимаюсь, в основном, агентской, менеджерской деятельностью... Есть крутые международные проекты. Были периоды, когда на сайте работал один человек. Сейчас мы чуть-чуть диверсифицировались, у нас есть страницы в «Инстаграме» и «Яндекс. Дзен», каналы в Telegram и «Ютубе», некоторые проекты — сквозные, некоторые — чисто нишевые. На сайте новости про беременность Липницкой нет — не тот формат.

- Во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро была история с пловчихой Юлей Ефимовой, которой ты через Спортивный арбитражный суд помог получить допуск Игры-2016.

- Суд в Рио — это только верхушка айсберга. До этого у Ефимовой были истории с мельдонием (пять положительных проб), с запрещённым внутривенным введением... Это долгая и крутая история, все нюансы которой знают пару человек — не больше. И она стоила мне, возможно, какой-то очень крутой карьеры в спорте — потому что я проигнорировал все «просьбы» и даже «настоятельные рекомендации» тогдашних боссов. В итоге только тогдашний министр спорта Виталий Мутко показал себя адекватным руководителем и просто нормальным мужиком. Я всеми способами старался защитить своего спортсмена.

- Это в Рио-де-Жанейро уже происходило?

- Началось всё в Москве. У Ефимовой еще до того, как мы с ней начали работать, был допинговый косяк. А россиян, у которых были допинговые косяки, на Олимпиаду в Рио решили не допускать. Например, велогонщик Ильнур Закарин подал в КАС даже раньше нас. Но его заставили этот иск отозвать. В итоге он на Олимпиаде не выступил. А мы пошли до конца. Это был очень сложный путь, но тогда Ефимову удалось отстоять — и она выиграла две серебряные медали.

- Сейчас с Юлией Ефимовой общаетесь, ведь у вас даже был проект EFIMOVA TEAM?

- Нет, в декабре 2017 года она просто перестала отвечать по звонки и письма. После того, как я в августе 2017 года привел в команду спонсора на 30 миллионов рублей (тогда 500 тысяч долларов), отношение к проекту и к нам очень поменялось. Наверное, Ефимовы решили, что лучше этими 30 миллионами ни с кем не делиться, поэтому и команду разогнали, под которую эти деньги искали, и мы стали не нужны… Когда было все плохо, мы были нужны — потому вкладывали свои деньги. Влезли в кредиты, продали машину, чтобы обеспечить существование команды на начальном этапе. А как все стало хорошо, нас просто выкинули.

- А с Владиславом Тарасенко ты общаешься?

- Никогда не был с ним знаком. Если и видел — только один раз, во время мастер-класса, но даже визуально не запомнил.

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