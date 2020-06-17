Не ведись "на слабо": Как отпускать подростка на вечеринку и подготовить к неприятным ситуациям. Инструкция "КП"

С какими реальными опасностями сталкиваются наши дети на улицах и в своих компаниях? А главное, что подростку нужно делать, если ситуация, в которую он попал, стала угрожающей? Об этом «КП» поговорила с социальным психологом, педагогом и руководителем благотворительного фонда по работе с детьми из приемных семей «Шалаш» Лилей Брайнис. Мы составили инструкцию для подростка по поведению в ситуации SOS. Правда, без обращения к родителям тоже не обошлось.

Когда надо говорить “нет”

Подростковый возраст в возрастной психологии часто описывают как время, когда человеку очень важно принадлежать к какой-то группе, получать одобрение окружающих, быть принятым и признанным. В этом смысле это очень чувствительный возраст к тому, чтобы говорить «нет».

- Когда ты говоришь «нет» тому, что все твои сверстники уже делают, тебя могут отвергнуть твои приятели. Для подростка отвержение группой может восприниматься драматически. Ему часто приходиться выбирать между одобрением сверстников и одобрением родителей. Но поскольку подростковый возраст – это еще и возраст сепарации от родителей, их авторитет регулярно ставится под сомнение.

Надо сказать, что учить ребенка говорить «нет», надо начиная с 3-х лет. Это тот возраст, когда ребенок впервые устанавливает свои границы. И если в этот момент родители продавливают ребенка, говорят: «Будешь делать так, как я сказала!», то он так и не научится в своей жизни отстаивать свои позиции.

Главные опасности для мальчиков – это правонарушения, которые они совершают в состоянии алкогольного опьянения и от скуки. Это насилие или вандализм. Для девочек главная опасность – сексуальное насилие и насилие любого рода, но девочка здесь будет в позиции «жертвы».

Для подростка потенциально опасно, когда мужчина или женщина пытаются выстраивать с ним как бы взрослые отношения.Фото: Shutterstock

Интимная безопасность

Для подростка потенциально опасно, когда мужчина или женщина пытаются выстраивать с ним как бы взрослые отношения: дружеские или любовные. Часто это могут быть знакомые люди: учителя, вожатые в лагере, родители друзей или старшие братья-сестры сверстников.

Однако подростку трудно понять в какой момент взрослый пересек запретную линию, если его границы нарушаются в родительской семье. Например, подростку запрещают закрывать дверь в свою комнату, или к нему в комнату заходят без стука. Я хочу сказать подросткам: приставать к вам могут не только чужие люди. Статистика показывает, что насильниками чаще всего становятся знакомые люди. Поэтому важно, чтобы родители и подростки говорили про то, что такое телесные границы, что такое согласие и как распознать, что ситуация становится не безопасной (см. ниже).

Что надо знать, если ты идешь на вечеринку...

Не оставляй свой напиток без присмотра. Если выпустила или выпустил, больше к бокалу не прикасайся. Конечно, в идеальном мире подростки бы не употребляли алкоголь, но мы живем в реальном мире. Поэтому если уж ты пьешь алкоголь, напомню, что он вредит твоему здоровью, снимает самоконтроль и притупляет остроту реакции. Состояние алкогольного опьянения или воздействия других химических веществ повышает риск небезопасного развития событий во много раз. Не пей из общей бутылки. И если кто-то предлагает тебе выпить какую-то непонятную штуку – не пей. Это может быть опасно, туда может быть что-то подмешано. Да, это реально опасная ситуация.

Обращусь к девочкам – подросткам, если появились в компании новые люди, или изменилось настроение компании, оно стало более рисковым - прекращай пить, но аккуратно, не привлекая внимания. Можно же просто делать вид, что ты пьешь, поднося бокал к губам. И – уходи оттуда, но не демонстративно, а потихоньку. Можно выскользнуть с кем-то за компанию.

... собираешься в незнакомое место...

Подросток должен знаешь, кому звонить в сложной ситуации.Фото: Shutterstock

Хорошо, чтобы в этом случае человек, которому ты доверяешь знал, куда ты идешь. Это может быть твой друг, подруга или кто-то еще. Между тобой и твоим доверенным лицом должно быть оговорено время, когда вы созваниваетесь и кому вы звоните в экстренном случае. Если ты пришла в гости в незнакомое помещение, очень важно обратить внимание на то, где находятся выходы, как запираются двери, у кого есть ключи. Отмечу, что, согласно научным исследованиям, если между родителем и ребенком есть доверие и подросток рассказывает родителю где, с кем и как он проводит свое время, то это хорошая профилактика преступлений по отношению к подросткам.

...садишься к кому-то в машину...

Во-первых, садись только в те машины, которые ты заказываешь самостоятельно, или те, которые заказывают для тебя родители. Машина с незнакомцем за рулем – это

опасно. Водитель может увезти тебя туда, куда он захочет. Если по каким-то причинам ты садишься в машину, которую заказала не сама, нужно садиться на заднее сидение. Если в машине с водителем есть кто-то еще, это намного опаснее, чем когда в ней только один водитель. Если вы садитесь в машину вместе с другом или с подругой, не давайте себя разделять, оба садитесь на заднее сиденье. В случае чего, так удобнее планировать совместные действия.

... в компании принимают запрещенные вещества...

Когда я работала учительницей в школе, у нас был трагический случай, когда мальчика не успели спасти. У него была передозировка и в компании все были под наркотиками, поэтому никто не мог вовремя вызвать скорую. Поэтому помимо того, что наркотики убивают тебя медленно, они могут убить тебя и быстро. И если уж сложилось так, что ты оказался или оказалась в компании, где люди под воздействием наркотиков и кому-то плохо, важно не бояться позвонить взрослым и вызвать скорую помощь. Убедись, что ты знаешь, кому звонить в такой ситуации. Должен быть кто-то старший, которому ты доверяешь и которому можешь позвонить в экстренном случае.

...сверстники берут «на слабо»...

Есть еще такое понятие, как peer pressure, давление со стороны сверстников. Оно звучит примерно так: «У нас уже все в 15 лет лишились девственности, а ты что, еще девственник?!». В этой ситуации у подростка возникает сильный соблазн отказаться от своих интересов, своей линии поведения и поскорее стать “таким как все”. С большой вероятностью этот шаг не будет безопасным. Это повод для тебя задуматься о своей безопасности: выбрать то, что нужно тебе, а не другим и не поддаваться давлению.

ВАЖНО!

Телефон должен быть заряжен

Если ты едешь на прогулку и тем более, едешь куда-то тусоваться, твой телефон должен быть заряжен и возьми с собой дополнительный блок питания, который тоже заряжен. И договорись, что у того человека, которому ты доверяешь, тоже телефон будет включен и заряжен. Это простое, но важное правило безопасности.