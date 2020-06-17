2020-06-17T14:05:31+03:00
Политика

Хотел ли Горбачев продать Карелию, а также Крым и Калининград

В фонде экс-президента СССР ответили на слова бывшего финского дипломата о готовности Советского Союза отдать часть своих территорий
Владимир ВОЛОШИН
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В Горбачев-фонде назвали ложью заявление о готовности СССР отдать КарелиюВ Горбачев-фонде назвали ложью заявление о готовности СССР отдать КарелиюФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Неприятная для экс-президента СССР Михаила Горбачева пришла весть из Финляндии. Там вышла книга дипломата, бывшего эксперта МИДа Юкки Сеппинена, в которой утверждается, что Горбачев в 1989-90 годах был готов обсуждать передачу Карелии финнам.

По словам Сиппинена, продажа территорий (бывший замминистр иностранных дел РСФСР Андрей Федоров как-то разоткровенничался, что речь шла о 15 миллиардах долларов) обсуждалась с послом СССР Львом Паузиным наряду с предоставлением независимости Прибалтике. Таким способом, как пишет финский дипломат Сеппинен, советские власти хотели «избавиться от Выборга», так как восстановить его были не в силах.

Если верить российскому экс-замминистра Федорову, был даже составлен список других «проблемных» территорий СССР, где «проблемы может понадобиться решать с международной помощью».

Там кроме Карелии значились Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и часть границы с Китаем на реке Амур.

Но, по утверждению автора книги, финский президент Мауно Койвисто не воспользовался фантастической возможностью по самой что ни на есть житейской причине – новые земли оказались... не нужны. Финляндия, по логике Койвисто, была и так недостаточно заселена, и освоена. Кроме того, Койвисто, якобы, боялся, что Выборг будет соперничать с западно-финскими городами.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков допустил возможность таких переговоров

— Это весьма вероятно: именно тогда Шеварднадзе (министр иностранных дел СССР, – ред.) отдал США огромные водные пространства в Беринговом море», — написал в своем твитере сенатор.

Алексей Пушков допустил возможность таких переговоров

Алексей Пушков допустил возможность таких переговоров

Правда бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев называл откровения Федорова «бредом сивой кобылы», а экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заметил, что «никогда такого быть не могло».

Руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко в разговоре с «КП» также назвал утверждения Сеппинена фальшивкой. По его словам, переговоры официальных лиц запротоколированы и в них нет ни слова о передачи каких-либо территорий.

Палажченко предположил, что в Финляндии просто идет информационная атака на бывшего президента Койвисто, в рамках которой и появилась книга.

Да и сам бывший замминистра Андрей Федоров уверен, что лично Горбачев с финнами передачу территорий напрямую не обсуждал.

«Я это могу точно сказать по двум причинам. Первая — мой отец курировал Финляндию в ЦК КПСС в международной политике. Вторая — мой опыт личного общения с Горбачевым», - заметил бывший дипломат, - Финляндия проявляла определенный интерес, определенный зондаж. Но это было в начале 1990 года, когда стало многим финским политикам понятно, что Советский Союз вступает в очень тяжелый период. Все понимали, что если Москва согласится, потребуется много денег».

ИСТОЧНИК KP.RU

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