2020-06-17T08:12:49+03:00
В мире

Бывший дипломат сообщил, что в СССР готовились отдать Карелию Финляндии

Президент Финляндии тогда не воспользовался возможностью, утверждает бывший эксперт МИД
Юлия САЛЬНИКОВА
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Карелия считается одним из самых красивых регионов РоссииКарелия считается одним из самых красивых регионов РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бывший дипломат Финляндии, консультант МИД страны, выпустил книги, где сказано о готовности СССР отдать Финляндии Карелию. С его слов, сделка могла произойти в конце 80-х -начале 90-х, пишет iltalehti.fi.

Юкка Сеппинен назвал книгу "Когда президент Койвисто предотвратил возвращение Карелии". Он использовал для написания данные архива Карельского союза, МИД, в том числе документы из хранилища МИД Франции. Автор пишет, что с приходом к власти Горбачева "подули свободные ветры" и приступили к переговорам о передаче одного из самых красивых регионов страны иностранному государству.

Автор книги утверждает, что советское правительство хотело избавиться от Выборга, на "восстановление территории которого не было ресурсов".

- Соглашение о замене контракта осенью 1991 года стало самым удачным моментом для восстановления Карелии,- сказано в статье.

Но ситуация затянулась из-за нежелание президента Финляндии выходить на "сделку". Он боялся, что "возникнет конкуренция с Западной частью страны. В итоге, передача Карелии не состоялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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