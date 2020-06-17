Главный онколог дал советы по профилактике рака кожи при загаре

Немеланомный рак кожи сейчас очень распространен во всем мире, рассказал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн на пресс-конференции в преддверии Дня медика. В России злокачественные новообразования кожи вышли на второе место среди самых распространенных видов рака у мужчин и женщин.

- К сожалению, мы часто загораем, не зная меры. Да, организму нужен витамин D, который вырабатывается в коже под воздействием солнечного ультрафиолета. Но это не значит, что нужно «звездой» лежать на пляже под палящим солнцем, - отметил врач.

По словам академика Каприна, для достаточной выработки необходимого витамина достаточно посидеть в тени или под защитным зонтом. А бывать на людных пляжах в период эпидемии коронавируса вообще не разумно.

Главный онколог назвал признак, при котором обязательно нужно обращаться к врачу для проверки на вероятность рака кожи.

- Если у вас долго не заживает любое нарушение кожного покрова, любая рана, не теряя времени обратитесь к доктору, - призвал эксперт.

Сейчас в онкослужбе активно развиваются и применяются технологии телемедицины. «Ваш лечащий врач может сфотографировать подозрительную родинку или другое образование на коже и связаться с нашими специалистами, чтобы оперативно проконсультироваться», - рассказал Андрей Каприн.

К счастью, немеланомный рак кожи лечится достаточно успешно и зачастую не ведет к летальным исходам. Однако повреждения кожи могут крайне тяжелыми с эстетической точки зрения. Поэтому лучше перестраховаться и как можно раньше обратиться к врачу, чтобы исключить риск или вовремя начать лечение, отметил главный онколог.

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