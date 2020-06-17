2020-06-17T15:24:52+03:00
Здоровье

Главный онколог дал советы по профилактике рака кожи при загаре

Академик РАН Андрей Каприн назвал главный признак, когда нужно срочно обращаться к врачу
Анна ДОБРЮХА
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К сожалению, мы часто загораем, не зная мерыК сожалению, мы часто загораем, не зная мерыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Немеланомный рак кожи сейчас очень распространен во всем мире, рассказал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн на пресс-конференции в преддверии Дня медика. В России злокачественные новообразования кожи вышли на второе место среди самых распространенных видов рака у мужчин и женщин.

- К сожалению, мы часто загораем, не зная меры. Да, организму нужен витамин D, который вырабатывается в коже под воздействием солнечного ультрафиолета. Но это не значит, что нужно «звездой» лежать на пляже под палящим солнцем, - отметил врач.

По словам академика Каприна, для достаточной выработки необходимого витамина достаточно посидеть в тени или под защитным зонтом. А бывать на людных пляжах в период эпидемии коронавируса вообще не разумно.

Главный онколог назвал признак, при котором обязательно нужно обращаться к врачу для проверки на вероятность рака кожи.

- Если у вас долго не заживает любое нарушение кожного покрова, любая рана, не теряя времени обратитесь к доктору, - призвал эксперт.

Сейчас в онкослужбе активно развиваются и применяются технологии телемедицины. «Ваш лечащий врач может сфотографировать подозрительную родинку или другое образование на коже и связаться с нашими специалистами, чтобы оперативно проконсультироваться», - рассказал Андрей Каприн.

К счастью, немеланомный рак кожи лечится достаточно успешно и зачастую не ведет к летальным исходам. Однако повреждения кожи могут крайне тяжелыми с эстетической точки зрения. Поэтому лучше перестраховаться и как можно раньше обратиться к врачу, чтобы исключить риск или вовремя начать лечение, отметил главный онколог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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