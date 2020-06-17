Главный онколог Минздрава рассказал, когда в России возобновят массовые обследования на рак

В период эпидемии коронавирусной инфекции в России по решению правительства была приостановлена всеобщая диспансеризация. В том числе приостановились онкоскрининги — обследования на самые распространенные виды рака, которые проводились в рамках диспансеризации.

Когда они будут восстановлены? Какие меры будут приниматься, чтобы избежать заражения коронавирусом во время обследований? Об этом рассказал на пресс-конференции, приуроченной ко Дню медика, главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

- Мы, онкологи, готовы к оперативному восстановлению онкоскринингов. В том числе проработаны меры, связанные с обеспечением системы эпидконтроля.

Страна у нас большая, и эпидемиологическая обстановка в разных регионах может существенно различаться, напоминает академик Каприн. «Как только в конкретном регионе будет снижаться карантинная готовность (соответствующее решение принимают региональные власти. - Ред.), мы готовы сразу возобновлять онкоскриниги с соблюдением всех эпидемических правил», - подчеркнул главный онколог.

Врач отметил, что в России уровень смертности от коронавируса у онкологических больных оказался существенно ниже, чем во многих зарубежных странах. У нас этот показатель составляет менее 7 — 8%, в то время как в ряде стран Запада он был 20% и более, рассказал академик Каприн. По его словам, важную роль сыграли меры подготовки онкослужбы к эпидемии — была выстроена четкая система госпитализации и лечения онкобольных, заразившихся коронавирусом.

Кстати, российские онкологи отметили важную особенность: на фоне химиотерапии у пациентов снижалась интенсивность цитокинового шторма, самого грозного осложнения COVID, при котором иммунная система начинает уничтожать собственный организм.

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