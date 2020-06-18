Юрий Соломин: «Пока не знаю, как зрителей через одного рассаживать. А, может, пускай смотрят стоя»

Замечательному актеру, сыгравшему «адъютанта его превосходительства» капитана Павла Кольцова, и полковника КГБ Виталия Славина из детектива «ТАСС уполномочен заявить», и еще десятки киноролей, не говоря о ролях в театре, незадолго до дня рождения Владимир Путин вручил звезду Героя труда РФ. А еще Юрий Мефодьевич полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист СССР, более 30 лет - художественный руководитель Малого театра и бывший министр культуры России. С таким-то грузом ответственности, как он поживает сегодня?

- Да, живой я-живой… Но почему-то меня начали поздравлять на два дня раньше, я даже удивился, - ответил нам бодрым голосом Юрий Мефодьевич.

- Как будете отмечать день рождения?

- Пока ничего отмечать официально не буду. Я вообще не любитель пышных торжеств по случаю круглых дат. Да и самоизоляция сохраняется. Вот сегодня (разговор был за два дня до дня рождения – Ред.) я приехал в Малый театр и встретил здесь всего трех человек. Больше никого нет. Все ушли в отпуск. День рождения отмечу в кругу семьи – с внучкой и правнуками, их у меня двое. Настроение хорошее.

- Когда Малый театр приступит к работе?

- 1 августа пройдет сбор труппы, а в сентябре начнем играть спектакли, если все будет хорошо и не случится еще какого-то катаклизма. У нас готовы четыре премьеры, ждем, когда нам разрешат их играть. Так что репертуар есть, артисты рвутся на сцену. Но многое зависит не от нас. Если нам скажут - играйте завтра, будем играть завтра, хотя… Некоторые артисты уже уехали отдыхать.

- Куда сейчас уедешь? Только к себе на дачу разве что…

- Это вас не выпускают, а нас – старейший российский театр выпускают, - шутит Юрий Мефодьевич. – Ну ладно, пока. Скоро встретимся в театре. Только не знаю, как будем вас рассаживать - через одного (это Соломин о шахматной рассадке зрителей – Ред.)? Но это мы решим. А, может быть, стоя, зачем сидеть? Как на фуршете. Вот тогда будет настоящий праздник.

Юрий Соломин прежде в интервью называл себя счастливым человеком. И говорил, что это заслуга его жены – актрисы Ольги Николаевны. Они вместе с 4-го курса театрального училища им.Щепкина. И никакие беды их не разлучили. Они прожили вместе 62 года Ольга Соломина умерла год назад. Ей было 88 лет.