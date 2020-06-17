Почему первым действенным лекарством от Covid-19 оказался старый и дешевый препарат

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с громким заявлением о том, что в лечении COVID-19 произошел «научный прорыв». Такую яркую реакцию главы ВОЗ вызвали результаты клинических испытаний применения стероида дексаметазона для лечения новой коронавирусной инфекции.

Проведенное в Оксфорде (Великобритания) исследование доказало, что противовоспалительный препарат дексаметазон понижает риск смерти больных COVID-19 на 35%, у подключенных к аппаратам ИВЛ, и на 20% — среди пациентов, получающих кислород. Это больные реанимации, у которых новая коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме. Клинические исследования проводились на большой выборке из 2104 человек с COVID-19.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с громким заявлением о том, что в лечении COVID-19 произошел «научный прорыв».Фото: REUTERS

Действительно ли теперь дексаметазон будет спасать жизни тяжелых ковидных больных и в чем практическая ценность полученных учеными данных? Для «КП» ситуацию прокомментировал эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков.

- Дексаметазон относится к глюкокортикостероидам, это группа препаратов, хорошо известных в медицине и дешевых, - объясняет Николай Крючков. - Препарат разработан давно и широко применяется, обладает выраженными противовоспалительными и иммуносупрессивными свойствами. Дексаметазон уже применяли и в терапии COVID-19 тяжелого течения, фактически со статусом препарата экспериментального лечения. Теперь, после того, как стали известны результаты британского исследования, статус применения дексаметазона в терапии тяжелых коронавирусных больных возрастет. Можно говорить о том, что это уже терапия, которая имеет доказанную эффективность, хотя понятно, что клинические исследования в этом направлении еще не завершены.

- За счет чего дексаметазон дает такой хороший результат при лечении Covid-19?

- Глюкокортикостероиды – это группа препаратов, которые, помимо прочего, обладают сильным иммуносупрессивным (подавляющим иммунитет) действием, поэтому одним из эффектов от применения препарата является подавление пресловутого цитокинового шторма (когда иммунная система начинает атаковать самого хозяина). Гормоны глюкокортикостероиды замедляют выделение провоспалительных цитокинов и это, конечно, известно давно.

Дексаметазон уже применяли и в терапии COVID-19 тяжелого течения, фактически со статусом препарата экспериментального лечения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В чем ценность исследования британских ученых?

- В том, что впервые на достаточно большой выборке доказано, что дексаметазон способен снижать смертность, улучшать исход течения болезни, у больных с тяжелой формой течения новой коронавирусной инфекции. Даже у тех, кто находится на ИВЛ и «на кислороде». «На кислороде» эффективность препарата ниже. Пациенты, которые получают такую терапию, в принципе реже умирают, чем те, которые подключены к ИВЛ. Похожая история была и с таким препаратом, как гепарин. Ряд специалистов уже в феврале высказывались явно и четко о том, что при COVID-19 развивается коагулопатия (нарушение свертываемости крови, тромбообразование). Соответственно, возникла идея применения низкомолекулярного гепарина и других препаратов, которые действительно предотвращают развитие ДВС-синдрома (нарушение свертываемости крови). Но доказательств этой гипотезе не было. Доказательства поступили позже. Поэтому, кто-то из врачей начал использовать этот препарат, кто-то нет. И только после доказательного подтверждения его эффективности стало понятно, что препарат работает так, как надо. Бывает и так, как с гидроксихлорокином. По отдельным случаям препарат показывал эффективность, по общим медицинским соображениям – тоже считался эффективным. Но, тем не менее, те клинические исследования, которые сейчас есть, они не показывают клинически значимого действия. Так что, данные из Британии дают нам надежду на то, что препарат дексаметазон станут широко применять для лечения больных с тяжелой формой COVID-19 и у таких пациентов появится больше шансов на выздоровление.

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