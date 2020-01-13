В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

13 Янв. 2020 2020-01-13T03:13:06+03:00

Авторы законопроекта уверены, что это стало бы реальной мерой поддержки малоимущих граждан

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В Госдуме предложили освободить малоимущих россиян, чьи доходы меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ, с 1 января 2020 года – 12 130 рублей), от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Соответствующий законопроект разработали депутаты от ЛДПР: глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и Борис Пайкин. В пояснительной записке к документу говорится, что от налога предлагается освободить «граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда».

Авторы законопроекта убеждены, что такая мера «позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения, а также окажет реальную поддержку такой категории граждан». Документ уже направили премьер-министру Дмитрию Медведеву, ожидается отзыв кабмина, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, правительство России рассматривает возможность освободить самых бедных от НДФЛ, а в ноябре прошлого года Дмитрий Медведев сказал, что над этой идеей «надо еще подумать».

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Консультации по данному вопросу уже стоят на повестке обсуждения между правительством и работодателями (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU