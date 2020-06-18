Ежик Шу, барсук Тим и косуля Уля: В перезагруженном «Ну, погоди!» появятся три новых зверя

Вслед за эскизами одежды Волка из обновленной версии «Ну, погоди!» студия «Союзмультфильм» представила новых персонажей, которые будут фигурировать в мультике.

Это сильный и добрый Барсук Тим, умный хакер Ежик Шу и веселая Косуля Уля.

- Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска “Ну, погоди!” в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей, - объяснила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. - Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся.

Поскольку в марте 2020 года «Союзмультфильм» и горный курорт «Роза Хутор» заключили соглашение, согласно которому приключения героев «Ну, погоди!» будут происходить в заснеженных локациях популярного сочинского места отдыха. Герои мультика освоят лыжи и сноуборд. В связи с этим новички Тим, Шу и Уля переберутся и на территорию курорта, став маскотами (талисманами).

- Есть несколько причин, по которым мы предложили именно этих персонажей, - объяснил глава горнолыжного курорта Сергей Бачин. - Во-первых, косуля, барсук и ёж являются эндемичными обитателями горного Причерноморья, региона, где расположен наш курорт. А мы стараемся очень бережно относиться к местной флоре и фауне, это закреплено в стратегии устойчивого развития курорта. Во-вторых, черты характеров героев соответствуют ценностям бренда «Роза Хутор». Косуля Уля – это динамизм, позитив и эмоции. Барсук Тим олицетворяет традиции, надежность и безопасность, а Ежик Шу – технологичность и изобретательность. И, наконец, это просто симпатичные и харизматичные персонажи.

«Союзмультфильм» представит новые серии «Ну, погоди!» в формате квази-3D (персонажи отрисовали объемными) уже в этом году. Первый сезон включит 26 серий по 7 минут.