ВОЗ: Надо готовиться к вероятному возвращению Covid-19
Как заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) д-р Ганс-Генри Клюге на онлайн-брифинге для журналистов в четверг — надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, то есть вероятному возвращению Covid-19.
— Эпидемия Covid по-прежнему в активной фазе во многих странах, — подчеркнул доктор, назвав конкретные территории: Северная Македония, Армения, Азербайджан, Израиль — и отметил, что «риск везде по-прежнему велик».
— Необходимо отслеживать контакты инфицированных лиц, чтобы избежать роста эпидемии и нового карантина, — продолжает д-р Ганс-Генри Клюге. — Так, в нескольких странах открытие школ после карантина привело к всплеску. Повторюсь, риск по-прежнему остаётся высоким в нескольких странах.
По его словам, «в европейском регионе 68% стран сообщили, что предоставление медицинских услуг, не связанных с коронавирусом, было полностью или частично приостановлено. В нескольких странах была заморожена программа скрининга на рак».
— С каждым новым днём мы узнаём всё больше об этом вирусе и становимся ближе к эффективному лечению и вакцине. Меры социального дистанцирования позволили нам выиграть время, но кризис не преодолён, — подчёркивает представитель ВОЗ. — Надо готовиться к вероятному возвращению Covid, которое может охватить отдельные страны и регионы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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