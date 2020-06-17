2020-06-17T15:34:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт о вспышке коронавируса в Пекине: Говорить о второй волне преждевременно

Из-за новых заболеваний ковидом в столице Китая отменено 60% авиарейсов, закрыта часть школ
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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27 жилых комплексов, где проживают десятки тысяч человек, объявлены «зоной средней опасности».27 жилых комплексов, где проживают десятки тысяч человек, объявлены «зоной средней опасности».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В последние дни часть Пекина превратилась в Ухань полугодовой давности (именно в этом китайском городе произошла первая вспышка коронавируса, за которой последовали жёсткие меры блокады и тотальной изоляции).

Количество вновь выявленных «коронавирусников» в столице КНР возросло до 137 (в том числе 31 только за 16 июня). Место вспышки уже известно: рынок Синьфади, лоток с рыбой. Меры реагирования — немедленные и жёсткие.

В Пекинском аэропорту отменено 60% рейсов (в основном внутрикитайских). 27 жилых комплексов, где проживают десятки тысяч человек, объявлены «зоной средней опасности»: введён карантин, проводится измерение температуры тела на входе-выходе в дома. Закрыта часть школ, детсадов и баров.

Власти Макао (автономного приморского города на юге Китая) постановили, что все прибывшие за последние две недели из Пекина обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Так что же, неужели пришла вторая волна «чумы-2020», о которой предупреждали эксперты? На этот вопрос «Комсомолки» ответила доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) — Александра Федулова:

— В данной ситуации говорить о второй волне преждевременно. С точки зрения эпидемиологии, конечно, всегда возможны заносы короновирусной инфекции на те территории, где она была слабо выражена и где живут люди без «иммунной прослойки». Поэтому там вероятен рост заболеваемости.

При этом Китай ввёл почти военный режим для борьбы с болезнью. Принятые меры по карантину и отмене рейсов в полной мере оправданы, и все они очень строго соблюдаются. В КНР вообще очень серьезно относятся к вирусу, ведь Covid-19 — относительно новая и не изученная инфекция. После печальных событий в Ухане такие действия верны и последовательны. Цель — сделать всё для недопущения новых вспышек болезни.

Улицы Пекина «оживают» после долгого карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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