«Гнал пьяный, без прав и встречка»: что будет мажору Ишаеву за второе резонансное ДТП в Москве

Казалось, после пьяного смертельно ДТП, которое 8 июня в Москве устроил Михаил Ефремов, он еще долго будет первым в списке антигероев. Но в новости уже по второму кругу попал 26-летний мажор Игорь Ишаев, внук экс-губернатора Хабаровского края и полпреда в дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

Вечером 17 июня на своем «Порше Панамера», стоимостью в 7 миллионов рублей, герой реалити-шоу «Дом-2» нарушил все, что только можно. Двигаясь по улице 1905 года, он выехал на полосу встречного движения и протаранил «Ауди» и «Порше». В тот же день выяснилось, что в крови лихача 0,7 промилле алкоголя, это бутылка вина или стакан водки. Но это еще не все.

- Он управлял транспортным средством будучи лишенным водительского удостоверения, - сообщил «Комсомольской правде» собственный источник в правоохранительных органах.

За что лишили? Это известно всей стране. Напомним, Игорь Ишаев "прославился" после того, как стал виновником ДТП с фурой на МКАД, которое произошло в марте 2017 год. Тогда столкнулись фура, две легковушки и «Мерседес» стоимостью в 15 миллионов рублей, которым управлял внук экс-губернатора и бывшего полпреда по ДФО Виктора Ишаева. Чудом обошлось без жертв.

Пострадал только приятель Ишаева-младшего, который сидел на пассажирском сидении. А вот ущерб от ДТП оценили в десятки миллионов рублей: разбитые «Киа Рио», «Ниссан Тиана», а также фура. Масла в огонь подлил сам виновник аварии. В соцсетях он выставил такой пост: "Не ... мне стесняться! Я готов поспорить, что у всех была авария в жизни, но вас тронула именно моя история только потому, что я успешнее, богаче вас?! Ваша зависть от вас так и прет.

Тогда на Ишаева-младшего завели уголовное дело, однако поскольку единственный пострадавший по нему — приятель Игоря, договорились. Лихач откупился и остался на свободе. А вот водительского удостоверения его все-таки лишили и аж на четыре года. Так что до марта 2021 он вообще не должен был садиться за руль.

За повторное ДТП ему светит уголовка.

- За езду без прав из-за лишения предусмотрена уголовная ответственность и тюремный срок до 2 лет. Пожизненное лишение прав не предусмотрено законом, но возможно по совокупности деяний. Это как раз тот случай, - прокомментировал автоюрист Андрей Захаров.

Но Ишаев в отличии от своего коллеги по пьяной езде Ефремова – счастливчик. И первое и второе ДТП – без пострадавших. В последнем случае реально повезло. Будь на месте «Ауди» и «Порше» «Лада», как в ДТП с Ефремовы, не известно выжили бы пострадавшие.

Сам Ишаев, видимо, решил соломки подстелить и сам записался в пострадавшие. Сразу после ДТП не на «Панамере», а на машине ДПС его доставили в Пресненское отделение полиции. Там пьяный в стельку мажор жаловался на головную боль и требовал вызвать ему скорую. Так он и оказался в больничке с подозрением на сотрясение мозга. Что он напишет в своих соцсетях после второй аварии – покажет время.

Так кто же такой Игорь Ишаев?

Татуированного красавца по праву причисляют к золотой молодежи. Он богат, получил прекрасное образование, общается с самыми красивыми девушками столицы. Но Ишаев-младший - не герой. Наследник бывшего полпреда отличается скандальной репутацией. В феврале 2018 года Игорь Ишаев засветился на "Доме-2». Но свою любовь там так и не построил.

По-настоящему он любит именно машины. Из у наследника известной фамилии целый автопарк. В коллекции есть Lamborghini, стоимость около 30 миллионов рублей. Вторая страсть - татуировки. На теле у молодого человека их не менее 30.

В Хабаровске Игорь Ишаев был известен как владелец BMW X6, обшитого золотыми панелями. Он был нападающим хоккейного клуба "Амурские тигры" МХЛ. На хоккейном поприще парень ничего выдающегося не показал. Последний сезон за "Амурских тигров" он отыграл в 2014 году. В последнее время сам Ишаев называл себя музыкантом. Но тут тоже успехов нет. А еще он известен дружбой с не менее скандальной гонщицей-мажоркой Марой Багдасарян.

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