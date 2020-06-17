«Можно хоть двух домработниц и крабы с доставкой на дом»: не нарушает ли Михаил Ефремов условия домашнего ареста

Если кто и считает дни домашнего ареста актера Михаила Ефремова, так это журналисты. Вот уже девятый день под окнами его трешки в центре столицы дежурят СМИ. За это время актера дважды увозили на допросы в полицию, к нему 4 раза приезжала скорая, а в гости почти каждый день приходят многочисленные дети знаменитости.

Но оказалось, домашний арест проходит для артиста в максимально комфортных условиях. У него даже домработница есть. Причем теперь она звезда экранов. В среду, 17 июня, Ева Моисеева, отбросила половые тряпки в сторону и прямо с балкона квартиры Ефремова дала интервью. А что так можно было? Таким вопросом задаются те, кто следит за тем, как Михаил Олегович соблюдает условия домашнего ареста. Ответить мы попросили известного московского адвоката Леонида Ольшанского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785455" frameborder="0"></iframe> Домработница Ефремова о состоянии артиста в ожидании наказания.

- Неужели можно быть под домашним арестом и иметь домработницу?

- Вы может удивитесь, но можно и двух домработниц иметь. Главное, чтобы это разрешил суд. Условия домашнего ареста ведь очень индивидуальны. Что можно, а что нет, прописано в определении суда. Одному могут запретить с родной мамой общаться, а другому разрешить личного массажиста, горничную и маникюрщицу. Уверен, что наличие домработницы заранее обсуждалось и было разрешено Ефремову. Должен же кто-то в доме звезды вытирать пыль и готовить борщ. То есть в этой части актер ничего не нарушает.

- А что по поводу гостей? Кто его может навещать?

- Список людей и регулярность, с которой они могут посещать обвиняемого, также прописаны в определение суда об избрании меры пресечения. Как правило, в него включают только близких родственников. Думаю, защитники Ефремова позаботились, чтобы в список попали дети. А вот визиты друзей под запретом. Если к нему в первый раз без разрешения придет, к примеру, его приятель Гармаш, то приставы сделают предупреждение. А если на следующий день снова придет, то Ефремова сразу же отправят в СИЗО.

Адвокат Леонид Ольшанский.Фото: Евгения ГУСЕВА

- А еду он на дом может заказывать?

- Может, конечно: хоть пиццу, хоть крабов. Чаще всего на проблеме с доставкой питание попадается простой люд, у которого денег на доставку нет. К примеру, человек попросил соседа купить батон и молоко. Вышел из квартиры на площадку, чтобы пакет забрать и готово. За это нарушение сразу отправят под арест.

Напомним, Михаил Ефремов вечером 8 июня устроил смертельное ДТП на Смоленской набережной. На своем джипе он выехал на встречную полосу и протаранил отечественное авто курьерской службы доставки деликатесов. 57-летний водитель, Сергей Захаров погиб. В крови актера нашли алкоголь и наркотики. Спустя сутки после случившегося суд принял решение о назначении актеру домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

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