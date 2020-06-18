2020-06-18T13:31:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ рассказали, в каких странах Европы не удается сдержать Covid-19

Глава регионального отделения организации заявил о дополнительной угрозе здоровью населения
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Pиск по-прежнему остается высоким во всех странахPиск по-прежнему остается высоким во всех странахФото: REUTERS
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В настоящее время показатель новых случаев инфицирования COVID-19 стабилизировался на отметке 17–20 тысяч случаев в день в среднем по Европейскому региону. В Северной Македонии, Армении, Азербайджане, Узбекистане и Израиле наблюдается увеличение числа случаев инфекции. Это означает, что эпидемия COVID-19 по-прежнему находится в активной фазе во многих странах Европы.

- У нас уже есть один тревожный сигнал: в нескольких странах открытие школ после карантина привело к локальным «скачкам» числа случаев, а значит нам нужно сохранять бдительность и подходить к снятию ограничений с осторожностью. Повторюсь: риск по-прежнему остается высоким во всех странах, - заявил глава европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге в ходе брифинга для прессы.

Дополнительная угроза здоровью населения – это приостановление или снижение оказания медицинской помощи по другим, нековидным заболеваниям. В Европейском регионе было частично или полностью прервано предоставление 66% услуг по ведению пациентов с артериальной гипертензией и 58% услуг по ведению пациентов, страдающих диабетом или его осложнениями. В Нидерландах на 25% снизились показатели диагностики рака. В Испании число случаев лечения инфаркта миокарда на базе отделений кардиологии снизилось на 40% по сравнению с данными за период до начала эпидемии. ВОЗ фиксирует сокращение на 60% выявления туберкулеза, что приводит к позднему началу лечения и росту смертности от этой болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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