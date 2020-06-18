ВОЗ: «Вирус возвращается, и у нас нет повода для самодовольства»

События в Пекине, где из-за вспышки коронавируса введено военное положение обеспокоило весь мир. Ждать ли в связи с этим Европе вторую волну инфекции? "Комсомолка" задала этот вопрос Хансу Клюге, директору Европейского регионального бюро ВОЗ.

- Принцип такой: никто не находится в безопасности, до тех пор, пока мы все не будем в безопасности. Я думаю, один из самых главных уроков, которые мы вынесли из эпидемии COVID-19, - у нас есть острая необходимость в международной солидарности. Я имею ввиду сейчас себя, и имею ввиду такие страны, как Дания, Франция, Израиль, где карантин снимается и где наблюдается, так скажем, не вторая волна, но течение вируса, некоторые вспышки. Вирус возвращается, и это для нас напоминание: главная угроза, с которой мы сталкиваемся сейчас, - это самодовольство. Моя позиция такова: мы надеемся на лучшее, но давайте готовиться к худшему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/785534" frameborder="0"></iframe> Пекин закрывает учебные заведения в связи с новой волной распространения COVID-19.

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