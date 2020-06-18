После беспорядков в Дижоне по всей Франции начались задержания чеченцев

События во французском Дижоне, где последнюю неделю продолжались межэтнические беспорядки, получили продолжение.

Напомним, в этом городе произошёл бытовой конфликт между чеченцами и арабами: последние избили 16-летнего кавказского юношу. Тогда чеченцы, координируясь через соцсети, собрали соотечественников из соседних регионов, включая Бельгию. И нанесли ответный удар, разгромив в Дижоне арабскую кальянную и другие «точки» (при этом звучали обвинения, что выходцы из Магриба торгуют здесь наркотиками, то есть межэтнические столкновения приобрели ещё и оттенок войны за правду).

Власти и полиция долгое время не вмешивались. Затем во французских СМИ всплыл доклад Центрального управления судебной полиции, где община выходцев с Кавказа предстаёт «источником потенциальной угрозы»; около 300 её представителей находятся под наблюдением спецслужб «по подозрению в связях с исламизмом».

Сейчас по всей Франции по следам недавних беспорядков задержаны порядка 10 чеченцев.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785355" frameborder="0"></iframe> Для подавления беспорядков во французском Дижоне задействовали полицейский спецназ.

Сейчас по всей Франции по следам недавних беспорядков задержаны порядка 10 чеченцев. По мнению прокурора Дижона, столкновения между ними и арабами происходят «на почве расизма» (ненависти).

Сами чеченцы утверждают, что французские власти расселяют их как «беженцев» в арабские районы, где «гости республики», включая подростков, страдают от процветающей здесь наркоторговли и других специфических особенностей мультикультурализма.

Это далеко не первые рейды чеченских «гражданских патрулей» против магрибских наркоторговцев — в этом году подобные случаи имели место в Ницце и Тулузе.