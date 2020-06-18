2020-06-18T15:10:38+03:00
Общество

Пересдать ЕГЭ в этом году будет нельзя

Такая возможность есть только у тех, кто пропустил экзамен по болезни
Ксения КОНЮХОВА
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Однако, вторая волна ЕГЭ все же состоится – стартует 3 августа. Но она предназначена не для пересдачОднако, вторая волна ЕГЭ все же состоится – стартует 3 августа. Но она предназначена не для пересдачФото: Мария ЛЕНЦ
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До старта ЕГЭ-2020 осталось совсем немного времени - первые экзамены начнутся 3 июля, когда выпускникам предстоит сдать географию, литературу и информатику. Но, помимо переноса сроков, есть и другие важные изменения:

- В прошлые годы была возможность пересдать экзамены по русскому языку и математике, - объясняет ВРИО Рособрнадзора Анзор Музаев. – Но это могли сделать только те выпускники, которые не набрали достаточно число баллов для получения аттестатов об окончании школы. В этом году оценки в аттестате выставляются на основе годовых отметок, а не баллов ЕГЭ. А сами экзамены сдаются только для поступления в вузы. Поэтому и в пересдачах для получения аттестатов нет необходимости.

Однако, вторая волна ЕГЭ все же состоится – стартует 3 августа. Но она предназначена не для пересдач, а для тех учеников, кто пропустил основные сроки по болезни. Также в эту волну ЕГЭ могут сдать те выпускники, кто не смог сдать экзамены в основные сроки из-за нарушений правил проведения экзамена – например, из-за технических неполадок в аудитории, нехватки бланков или других сбоев. Напомним, в этом случае выпускнику нужно сразу же после окончания этого экзамена написать апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена на имя директора школы, где проводился ЕГЭ. Вторая волна предназначена и для тех выпускников, чьи результаты в прошлую волну были аннулированы – например, за попытку пронести мобильный телефон или за списывание.

Результаты экзаменов, как ожидается, будут известны уже к 15 августа. Чтобы вузы успели провести зачисление в нужные сроки, подать документы онлайн в выбранный университет можно уже сейчас. Позже, когда станут известны баллы ЕГЭ, вуз сам добавит эту информацию к портфолио абитуриентов и опубликует списки рекомендованных к зачислению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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