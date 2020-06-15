Валерий Фальков: "Идеальный» вуз 21 века: 200 студентов - 200 учебных программ"

Как же мне не хватает на главных телевизионных каналах вот таких умных, спокойных, рассудительных программ. Где нет воплей, где никто никого не перебивает. Где можно услышать четкую и понятную позицию говорящего – о том, где мы - страна, сейчас находимся, куда идем и, главное, зачем. Интервью Владимира Познера с Валерием Фальковым оказалось таким счастливым исключением на нашей телевизионной коммунальной кухни со всеми ее первичными и вторичными признаками.

О чем главном сказал, на мой взгляд, министр науки и высшего образования?

Меняется суть подготовки в вузах

Вузы будут меняться и дальше. И скорость этих изменений будет возрастать. В какую сторону? «Ровно 90 лет, в 1930 году, вышло постановление совнаркома о реорганизации вузов, техникумов и рабфаков. Оно оказало большое влияние на систему образования, и мы до сих пор живем в логике принятого тогда решения». У нас много отраслевых вузов (нигде в мире такого нет). И институт – учреждение для подготовки кадров, но не для проведения исследований.

- Это корневая проблема системы образования, - подчеркивает министр. – Поэтому и запускаем программу стратегического академического лидерства. Один из статусов, за который будут конкурировать университеты, статус научно-исследовательского университета. Предполагается участие в таком проекте не только вузов, но и научно-исследовательских институтов. Это должно подстегнуть партнерство между научными и образовательными организациями. Важно объединить сектор науки и сектор высшего образования.

Зачем научные институты должны «подружиться» с вузами

Зачем это нужно? Жить в логике, когда наука на одной стороне речки, а обучение - на другой – уже нельзя.

- 21 век — это постиндустриальная экономика, в мире идет борьба за талантливых, инициативных, свободных людей. Именно они обеспечивают конкурентоспособность страны, своего региона, университета, - говорит Фальков. - Вузы из учреждений высшего профессионального образования должны превратиться в учреждения высшего научно-профессионального образования. Со словом «наука» в начале.

Все университеты в мире в последние несколько столетий развивались в логике исследовательских университетов (кроме наших, увы).

«90 лет назад Хосе Ортега-и-Гассет сформулировал триединую миссию университетов – передача культуры, обучение интеллектуальным профессиям и исследование, подготовка ученых. У нас в силу особенностей в 20 веке в вузах науки было мало. Наши университеты конкурировать за таланты на глобальном рынке в 21 веке не могли».

Нужно было сделать нестандартный ход, помочь вузам, где уже была наука (а это десятка полтора-два университетов) – развиваться. И поддержать другие, которые хотят идти по этому же пути.

- Нужна была такая «Олимпийская сборная России», которая в мире могла конкурировать за таланты, - находит сравнение министр, говоря о программе 5-100, которая в этом году завершается.

Итогом этой программы должно было стать вхождение наших вузов в сотню лучших университетов мира по результатам международных рейтингов. Результат программы министр оценивает «на твердую четверку». Но потом добавляет «с минусом». В первую сотню вошел только МГУ и еще три вуза находятся на местах выше 250.

Я бы не был так категоричен. Вместо минуса я бы поставил плюс. Вузы из этой программы развиваются уверенно. И стали в последние годы занимать высокие позиции в предметных рейтингах – то есть в рейтингах, где меряют уровень подготовки по определенным специальностям. И это явный прогресс.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очное или дистанционное

Дальнейший путь развития высшего образования – его индивидуализация.

- Здесь заложено внутреннее противоречие: с одной стороны высшее образование у нас массовое, с другой - мы должны сделать его более индивидуальным, - подчеркивает министр. – Нужен тонкий поиск оптимума между онлайн и традиционной формой. Для того, чтобы в каждом развить таланты.

При этом «у нас перегружены преподаватели, у нас огромный объем часов – по 900, 800 часов нагрузки».

200 пришедших студентов – это в идеале двести индивидуальных учебных программ. Как это сочетается со снижением нагрузки вузовских преподавателей? «Часть лекционных занятий, консультации можно проводить в онлайн».

Наши вузы должны ответить на вопрос: кто в центре процесса обучения? Студент или преподаватель.

- Мы все больше переходим к тому, что в центре – студент. При сохранении фундаментальности образования, очевидно, что студент должен более ответственно относиться к своей будущей карьере и надо давать ему возможность выбирать его личный трек обучения, - подчеркивает Валерий Фальков. – При этом ценность личностного общения повысится, так много общаться с преподавателем, с профессором, как сейчас, студент уже не сможет.

Архаичная система управления

По мнению министра, она тормозит развитие высшего образования.

«Качество образования и развития зависят от ректора и управленческой команды. У нас многие управленческие команды инертны при принятии решений. Боятся делать что-то пока не согласуют с министерством. Но надо привыкать действовать в условиях неопределенности – брать риск на себя. Иначе всегда будешь опаздывать и проигрывать».

Походы тут тоже меняются. Я бы вспомнил обучение вузовских команд в рамках программы «Остров», подготовленной университетом 20.35. Молодых вузовских управленцев прокачивают сейчас очень круто. Но волна перемен дошла не до всех университетов.

Развитие науки

«Российская наука единственная в мире, где три десятка лет подряд сокращается количество исследователей» - замечает Владимир Познер.

Симбиоз НИИ и университетов должен отчасти эти проблему решить. Но именно отчасти. Почему сейчас после окончания университета ребята не охотно идут в исследователи? Фальков называет четыре причины:

- Все еще невысокая роль университетов, научных организаций в жизни страны,

- Низкий уровень социальной защиты молодых ученых,

- Отсутствие достаточного количества интересных проектов,

- Невысокий уровень зарплаты.

Кроме того, нужно перестраивать и подготовку по разным направлениям науки.

«20 век – это торжество математики и физики. А сегодня в лидерах - науки о жизни, генетическое технологии и фундаментальная математика, серьезные социально-гуманитарные знания».

Государство с каждым годом все больше средств вкладывает в науку, в том числе фундаментальную. Но, конечно, «хотелось бы, чтобы вкладывали больше».

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