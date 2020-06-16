2020-06-16T15:27:08+03:00
Общество

Коронавирус подтолкнул выпускников-2020 предпочесть колледжи вузам

А большинство тех, кто все же хочет получить высшее образование, мечтают о профессии врача
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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В колледжи и училища в этом году хотят поступать почти втрое больше выпускников средних школ, по сравнению с 2010-м годомВ колледжи и училища в этом году хотят поступать почти втрое больше выпускников средних школ, по сравнению с 2010-м годомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Почти половина выпускников российских школ этого года (48%) не хотят поступать в ВУЗы. Падение престижа высшего образования за 10 лет составило 32%. В колледжи и училища в этом году хотят поступать почти втрое больше выпускников средних школ (22%), по сравнению с 2010-м годом (8%). Об этом сообщают данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru (Опрос был проведен 7-11 июня 2020 года среди 1600 респондентов из родителей выпускников средних школ в 282 населенных пунктах, во всех федеральных округах)

Эти цифры подтверждают тренд последних лет: в колледжи выпускники идут потому что в университете учиться сложно и дорого. Из тех выпускников, кто планирует получать профессиональное образование в специализированных колледжах и училищах, 16 % хотели бы стать программистами, 12% - медсестрой или медбратом, 5% - поваром и кондитером, 4% - бухгалтером, 3% - слесарем-автомехаником.

Возможно, это связано с ростом популярности рабочих специальностей в условиях пандемии. Интерес к программированию тоже объясним. Когда весь мир перестроился на удаленку и онлайн, вырос запрос на хороших программистов, которые могли бы создавать программное обеспечение для бесперебойной работы из дома “офисного планктона”.

Повышение престижа рабочих специальностей может быть связано и с усилиями министерства просвещения по популяризации профобразования. В частности, в этом году свыше 40 тысяч выпускников учреждений колледжей сдают экзамены в демонстрационной форме. Это новая система оценки мастерства молодых профессионалов, утвержденная в рамках нацпроекта «Образование». К примеру, будущему сантехнику нужно установить краны, парикмахеру сделать прическу, повару приготовить обед.

Из тех немногих выпускников школ, которые все же решились потратить годы на обучение в высших учебных заведениях, большинство хочет пойти учиться на врачей (21%) и программистов (15%). Профессию инженера и юриста мечтают получить по 7% выпускников, выучиться на экономиста - 6% , столько же выпускников планируют вернуться в школу в качестве учителя. Практически совсем потеряли свою популярность филологи (4%), журналисты (2%), переводчики (2%). Подавать документы в военный вуз думает 1% выпускников средних школ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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