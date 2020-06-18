2020-06-18T19:03:49+03:00
Происшествия

Ливни обрушились на Москву: люди идут по колено в воде, затопило Дмитровское шоссе

На смену жаре пришел сильный ливень [видео]
Анастасия РЫШКОВА
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В некоторых районах столицы дождь буквально затопил улицы. Так, на Госпитальном переулке камеры зафиксировали курьера, который оказался по колено в воде.В некоторых районах столицы дождь буквально затопил улицы. Так, на Госпитальном переулке камеры зафиксировали курьера, который оказался по колено в воде.Фото: Предоставлено очевидцами
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Прогнозы синоптиков оправдались. На смену жаре в столичный регион пришли сильные ливни. Еще с утра 18 июня в Москве стоял изнуряющий зной, а уже после обеда с севера пришли грозовые тучи и дождь.

Ранее об этом предупреждал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

«Царству жары осталось совсем недолго, уже сегодня в вечерние часы с северо-востока на столицу будет оказывать влияние атмосферный фронт. Вполне возможны кратковременные дожди ливневого характера и грозы, которые немного охладят атмосферу», - сказал специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Пожарная машина и маршрутка аккуратно лавируют по затопленной улице.

В некоторых районах столицы дождь буквально затопил улицы. Так, на Госпитальном переулке камеры зафиксировали курьера, который оказался по колено в воде. Мужчине пришлось слезть со своего велосипеда, чтобы пересечь дорогу.

Последствия ливня в Москве.

А Дмитровское шоссе в районе реки Лихоборка и станции МЦК "Окружная" затопило. Это привело к сильнейшей пробке, растянувшей на семь километров.

В Москве мощно затопило Дмитровское шоссе.

Напомним, что подобные температурные показатели зафиксированы впервые с 1892 года. Прохлада по отметкам синоптиков снизит температуру до отметки 23-25 градусов, что будет являться нормой для этого летнего периода.

После рекордной жары на Москву обрушился ливень..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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