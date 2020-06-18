18 Июня в Москве обещали очередной рекорд по жаре

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:00:11+03:00

Во второй части недели синоптики говорили о похолодании, но похоже, что жара отступать не хочет Фото: Иван МАКЕЕВ

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17 июня в Москве температура поднялась до 31,4 градуса. Подобное значение в этот день ранее зафиксировано лишь в 1892 году. Тогда 17 июня термометр показал 30,8. Более ста лет в столице не было такой жары в начале лета.

Во второй части недели синоптики говорили о похолодании, но похоже, что жара отступать не хочет.

18 июня в столице температура может подняться до 32 градусов, в Московской области до 27-32. Подобное явление связано с сухим континентальным потоком воздуха, идущим с территории Казахстана и сильным прогревом в условиях небольшой облачности.

Специалисты не исключают, что температурный максимум на этой неделе окончательно побьет рекорд столетней давности, сообщает пресс-служба Росгидромета.

Но жара не будет держаться долго, как сообщает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС».

«Царству жары осталось совсем недолго, уже сегодня в вечерние часы с северо-востока на столицу будет оказывать влияние атмосферный фронт. Вполне возможны кратковременные дожди ливневого характера и грозы, которые немного охладят атмосферу», - сказал Михаил Леус в эфире радио «Комсомольская правда».

Так, 19, 20 и 21 июня столбик термометра в среднем покажет 23 градуса.

19 июня днем местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозу и ветер с порывами до 13 м/с. А 20 июня также днем дождь с грозой и ветром до 15 м/с.

И уже в воскресенье в регион придет скандинавская прохлада, которая приблизится в столичный регион с севера.

Синоптики предупреждают о резкой смене температуры и советую внимательно отнестись к своему здоровью. так, 18 июня специалисты рекомендуют воздержаться от долгого пребывания на солнце и употреблять больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма.

ИСТОЧНИК KP.RU