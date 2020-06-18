«Оставлял под дверью цветы и кричал под окнами, что любит»: стрелок два месяца не давал покоя всему дому
В истории со стрельбой на севере Москвы много загадок. Но мотив массового расстрела ясен. В квартиру своей девушки Лизы Хлюпиной её бывший парень Севастьян Путинцев пришёл, чтобы отомстить за разрыв. Как выяснилось, последние два месяца он не давал прохода возлюбленной.
- Я видела его раз десять во дворе. Он караулил Лизу на лавке. Приходил с цветами. А пару дней назад поздно вечером кричал под окнами, что любит её, - рассказала kp.ru соседка Ольга Гололобова.
По словам женщины, в момент громкого признания влюблённый был пьян.
- Лиза к нему не вышла тогда. Он вёл себя странно. Было заметно, что шатается и явно не в себе!
По словам других соседей, в отношениях пара была больше трех лет. Молодой человек часто подвозил Лизу к дому на своей старенький иномарке "Крайслер". На этой же машине он приехал в день убийства.
Автомобиль, на котором Путинцев приехал к дому своей возлюбленной.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
Сейчас зелёную машину осматривают следователи. Внутри настоящий бардак: пустые стаканы, бутылки от газировки и пакеты из кафе быстрого питания.
Напомним, в квартире на улице Приорова была убита целая семья. 23-летняя Лиза Хлюпина, её 3-летний племянник и мама. После их убийства преступник покончил с собой.
Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок
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ИСТОЧНИК KP.RU