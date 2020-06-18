Топор, чехол от винтовки и коробка от "Сайги": Что нашли в машине, на которой стрелок приехал на расправу с моделью и ее семьей

Зелёный старенький "Крайслер", припаркованный у дома убитой Лизы Хлюпиной, сейчас осматрмвают следователи. На этой машине днем, 18 июня, к многоэтажке на севере Москвы к бывшей девушке приехал Севастьян Путинцев.

- Внутри найден металлический кейс от пистолета. Но он пуст. Кроме того, обнаружены банки от энергетических напитков и чехол от винтовки, - сообщили "КП" источники в следствие.

Позже в багажнике нашли коробку с надписью "карабин охотничий, 12 калибр "Сайга". Видимо, он купил его совсем недавно. А так же топор и лопату.

Соседи убитой семьи и раньше видели эту машину во дворе дома. По их словам, Севастьян часто привозил Лизу к дому.

Салон автомобиля убийцы был завален пакетами из фаст-фуда и энергетиками.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Напомним, днем 18 июня, мужчина приехал в квартиру своей бывшей девушки. Он расстрелял Лизу, её маму и четырехлетнего племянника.

Как удалось выяснить "КП", Севастьян работал консьержем. Ранее судим мужчина не был.

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