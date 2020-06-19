Марина Александрова в бикини свела поклонников с ума пышными формами

Марина Александрова является одной из самых красивых российских актрис. Она успешно совмещает личную жизнь и карьеру.

Марина Александрова воспитывает двоих детей от режиссера Андреея Болтенко. В 2012 году она родила сына Андрей, в 2015-м - дочь Екатерину. Актриса тщательно оберегает личную жизнь и редкий гость соцсетей. Однако недавно красавица размести в блоге фотографию, которая буквально свела с ума поклонников звезды сериала "Екатерина".

Марина предстала в кадре в откровенном купальнике, сверкнув пышной грудью. Она позировала без макияжа и улыбалась. Марина отметила, что специально не стала ретушировать снимок, показав естественную красоту. "Свежее морское жаркое фото, как заказывали", - написала она.

Поклонники были удивлены и сражены красотой кумира. "Какие формы!", "Вот это Марина", "Класс!", "Улет просто", "Какая чувственная Нимфа! О боги, держите меня семеро", "С ума сойти от красоты", "Где вы прятали эту красоту?", "Красотка, очень молодо выглядите, как девочка!", "Какая вы красавица стройная", "Вот это фигура", - комментируют подписчики.

mar_alexandrova Свежее морское жаркое фото

К слову, недавно Марина делилась с публикой правилами Одри Хепберн. "Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду", - писала 37-летняя актриса.

Говоря о секретах красоты, Александрова признается, что просто обожает массаж. "Любовь к каждому человеку в твоей жизни начинается с любви к себе. Поэтому если ты хочешь любить окружающих и делать их счастливыми, в первую очередь учись делать любимой себя. Я очень люблю массажи, обожаю водные процедуры", - рассказывала знаменитость.

Марина также уверенна, что полноценный отдых является главным ритуалом красоты. По ее словам, важно не просто спать, а спать правильно: "Не ложиться отдыхать днем, не смотреть сериалы или сидеть в Интернете за полночь, не нежиться в кровате по утрам. Кроме того, в спальне всегда должен быть приток свежего воздуха. Процесс cна должен длиться не менее семи часов".

Ну, а каждое утро она начинает с комплекса асан. Ведь, как признается звезда, забота о состоянии тела всегда отражается на состоянии кожи.