Марина Александрова выступила с заявлением из-за смертельного ДТП с Ефремовым

Смертельное ДТП в центре Москвы, которое спровоцировал Михаил Ефремов, никого не оставило равнодушным. Особенно тяжело переживают случившееся коллеги актера. Многие из них выступили с заявлением в блогах. Не стала исключением и Марина Александрова, которая, к слову, не проявляет активности в соцсетях.

Марина Александрова призналась, что до сих пор пребывает в шоке и очень тяжело переживает случившееся. Она служила в "Современнике" и очень хорошо знает Михаила Ефремова.

"Трагедия для всех! Я плачу и признаюсь, что тяжело переживаю", - написала актриса в блоге.

Фото: instagram.com/mar_alexandrova

Чуть ранее о трагедии высказалась Мария Миронова. "Последние два дня я не могу прийти в себя от страшного происшествия на улице Смоленская Сенная. Миша мой коллега, сосед и хорошо знакомый человек. Я не берусь судить его поступок. Это сделает, смею надеяться, справедливо и беспристрастно, суд. Вопрос в том, как это вообще могло произойти и почему?.. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего... Соболезнования семье Михаила и прежде всего его детям!", - заявила дочь Андрея Миронова.

mariya_mironova_actress Последние два дня я не могу прийти в себя от страшного происшествия

Со словами поддержки в адрес Михаила Ефремова выступил Гоша Куценко. "Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную. Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя. Жизнь продолжается... Храни тебя Господь", - написал он.

goshakutsenko Дорогой Миша. Случилась трагедия

Актер также обратился к тем, кто, по его словам, "добивает Ефремова": "Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. «Не суди, да не судим будешь» - слова, которые твержу себе".

Напомним, Михаилу Ефремову за смертельное ДТП, погубившее водителя Сергея Захарова, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция также установила факт сбыта наркотиков артисту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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