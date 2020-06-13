2020-06-13T23:12:49+03:00
Звезды

Марина Александрова выступила с заявлением из-за смертельного ДТП с Ефремовым

Актриса обратилась к поклонникам
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Марина АлександроваМарина АлександроваФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП в центре Москвы, которое спровоцировал Михаил Ефремов, никого не оставило равнодушным. Особенно тяжело переживают случившееся коллеги актера. Многие из них выступили с заявлением в блогах. Не стала исключением и Марина Александрова, которая, к слову, не проявляет активности в соцсетях.

Марина Александрова призналась, что до сих пор пребывает в шоке и очень тяжело переживает случившееся. Она служила в "Современнике" и очень хорошо знает Михаила Ефремова.

"Трагедия для всех! Я плачу и признаюсь, что тяжело переживаю", - написала актриса в блоге.

Фото: instagram.com/mar_alexandrova

Фото: instagram.com/mar_alexandrova

Чуть ранее о трагедии высказалась Мария Миронова. "Последние два дня я не могу прийти в себя от страшного происшествия на улице Смоленская Сенная. Миша мой коллега, сосед и хорошо знакомый человек. Я не берусь судить его поступок. Это сделает, смею надеяться, справедливо и беспристрастно, суд. Вопрос в том, как это вообще могло произойти и почему?.. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего... Соболезнования семье Михаила и прежде всего его детям!", - заявила дочь Андрея Миронова.

mariya_mironova_actressmariya_mironova_actress
Последние два дня я не могу прийти в себя от страшного происшествия
11783 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Со словами поддержки в адрес Михаила Ефремова выступил Гоша Куценко. "Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную. Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя. Жизнь продолжается... Храни тебя Господь", - написал он.

goshakutsenkogoshakutsenko
Дорогой Миша. Случилась трагедия
7469 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Актер также обратился к тем, кто, по его словам, "добивает Ефремова": "Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. «Не суди, да не судим будешь» - слова, которые твержу себе".

Напомним, Михаилу Ефремову за смертельное ДТП, погубившее водителя Сергея Захарова, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция также установила факт сбыта наркотиков артисту.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ни деньги, ни фальшивые извинения от него не нужны»: семья погибшего водителя отказалась от предложений Михаила Ефремова

Еще больше их шокировало, что вместо личных извинений артист решил записать видео (подробности)

Как Ефремов может сидеть в колонии: еда из ресторана, матчи «Спартака» по телевизору и съемная люксовая квартира

Полковник ФСИН в отставке рассказал «КП», какую шикарную жизнь могут устроить для актера после суда (подробности)

"Это не попытка откупиться, а попытка искупить": Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова

В своем видеообращении актер заявил, что жизнь - не кино, обратно не перемотаешь, и нет больше никакого Ефремова (подробности)

"Слава Богу, мама моя не увидела": Михаил Ефремов покаялся за смертельное ДТП

Михаил Ефремов спустя четыре дня после смертельного ДТП обратился к семье погибшего водителя Сергея Захарова. Актер попросил прощения у родственников мужчины, а также покаялся перед своей женой и шестью детьми. Особые слова артист сказал в адрес мамы Аллы Покровской. Она скончалась 25 июня 2019 года на 82-м году жизни. Михаил Олегович очень трепетно относился к родительнице (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
При опрокидывании судна у берегов Туниса погиб 61 человек
В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины до "B3", прогноз стабильный
В Лондоне протесты закончились столкновениями между футбольными фанатами, активистами и полицией
Сергей Лавров и Сергей Шойгу посетят Турцию для консультаций по региональной проблематике
"Сельта" Федора Смолова проиграла "Вильярреалу" 0:1 в чемпионате Испании
В Пекине проведут поголовное тестирование на коронавирус на рынке "Синьфади"
Трамп рассказал о «самой быстрой» гиперзвуковой ракете с точностью поражения до 35,5 см
В Китае взорвался бензовоз: погибло 12 человек
Пригожин под новыми санкциями США
С 1 июля российским пенсионерам дадут новые льготы
«Валят толпы неадекватов»: Девушку российского хоккеиста затравили после инцидента с Ефремовым в баре
Ростуризм рассказал о готовности других стран принимать россиян
В Париже акции против полицейского беспредела превратились в массовые беспорядки
Трамп пообещал, что США закончат «эру бесконечных войн»
«Ему не нужен нарколог»: адвокат Михаила Ефремова отреагировала на сообщения о «ломке» у актера
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель в России
«Любой имеет право на прощение»: Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова
В Китае провели успешное испытание вакцины от коронавируса
Михаилу Ефремову не дают извиниться перед семьей погибшего, заявила адвокат
«Правительство стремилось уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США