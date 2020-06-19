Сын Дмитрия Хворостовского выбрал профессию: «Буду поступать в консерваторию»

Пандемия временно лишила возможности встречаться родственникам, живущим в разных странах. Но теперь много новых средств связи, которые спасают в этой ситуации. Так сын Дмитрия Хворостовского Максим ежедневно звонит из Лондона в Россию, чтобы поднять настроение бабушке и дедушке.

Дмитрия Хворостовского не стало два с половиной года назад. Его вдова Флоранс, дети Максим и Нина живут в Лондоне. Флоранс продолжает добрые дела, начатые мужем – в благотворительном фонде Дмитрия Хворостовского.

Флоранс с детьмиФото: СОЦСЕТИ

Сегодня Флоранс, Максим и Нина Хворостовские пообщались в прямом эфире инстаграма с друзьями семьи знаменитыми оперными певцами супругами Юсифом Эйвазовым и Анной Нетребко. Флоранс рассказала, что в Лондоне у них карантинные меры ослаблены: «Все открыто кроме ресторанов, кафе и баров. Мы живем в хорошем районе, рядом парк - гуляем, я хожу на спорт пять раз в неделю». Флоранс говорит, что она старается не демонстрировать, как ей тяжело, поэтому не реагирует на выпады в соцсетях – упреки людей за ее улыбки на фото, яркие наряды. Ведь никто не заглядывает в душу вдовы. «Тяжело. Но жизнь продолжается. У меня дети, которые поддерживают, друзья. Без детей и друзей было бы намного хуже», - Флоранс вспоминает, что муж хотел видеть ее и детей счастливыми, с улыбками на лицах. Дмитрий даже говорил жене, что она молодая и красивая еще кого-то может встретить… Но об этом нет и речи. Вся жизнь вдовы сейчас растворена в детях. В июле они собираются ехать отдыхать на море в Италию.

Максим очень похож на отца, ростом уже почти 1 метр 90 см. Ему осталось учиться в школе 2 года, и он уже определился с профессией. «Я хочу быть музыкантом. Это не хобби и не шутка. Я хочу играть на гитаре, петь. Я бы хотел исполнять джаз, блюз, чуть-чуть рок, - делится планами Максим, - Папа был самый добрый человек, самый лучший папа и лучший друг. Я ничего не говорю, когда мне грустно, это все держу в себе. У меня есть близкие друзья, которым я иногда звоню или пишу…»

Максим и Нина с бабушкой и дедушкойФото: СОЦСЕТИ

Флоранс с Дмитрием как могли долго оттягивали момент, когда пришлось рассказать детям о болезни. Когда решились, все стали еще больше времени проводить вместе. «Мы с папой каждый день смотрели футбол. Разговаривали. Он ничего не боялся», - говорит Максим Хворостовский, который так похож на отца. И который уже решил поступать в консерваторию. Парень вырос внимательным внуком - каждый день звонит в Россию бабушке и дедушке: «Разговариваю минимум двадцать-тридцать минут, чтобы у них было настроение чуть-чуть получше». Максим вспомнил, как недавно дедушка рассказывал ему историю про своего сына и его отца, и оказалось, что характеры у них с юности одинаковые. «У Димы терпения вообще не было, и Максим такой же», - смеется Флоранс. Она говорит, что мужу с трудом дался бы карантин взаперти – он был очень активным и деятельным человеком.

Нине еще учиться в школе 6 лет, но она также музыкальный ребенок. Флоранс видит своей задачей предоставить детям возможности попробовать себя в разных сферах, чтобы выбрать дело по душе.