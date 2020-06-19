2020-06-19T10:50:55+03:00
Происшествия

В Москве обокрали профессора медицинской академии Минздрава

Доверчивая женщина потеряла больше миллиона рублей
Иван РУНЕВ
Поделиться:
В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшегоВ настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Все случилось на улице Спасская в Москве, где проживает 60-летняя профессор Светлана П.*, высокопоставленный сотрудник Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России. Вечером на телефон женщины позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из крупных банков. Звонивший сообщил Светлане, что на ее счетах зафиксирована подозрительная активность и предупредил о том, что, возможно, мошенники пытаются украсть у нее деньги. Перепуганная женщина стала выполнять все требования звонившего, чтобы спасти свои накопления.

«Светлана П.* поверила звонившему человеку и продиктовала ему все реквизиты своих банковских карт. Мужчина обещал обезопасить ее средства от посягательств мошенников, но в результате сам ее и ограбил. Со счетов женщины было списано 1 млн 150 тыс рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Оперативникам предстоит выяснить, кто обманул 60-летнюю профессора Российской медицинской академии.

*имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Доработанный план по восстановлению экономики направлен Путину
В Москве вылечили еще 2 271 пациентов с коронавирусом
В Союзе туриндустрии спрогнозировали, когда россияне смогут отправиться на отдых за границу
Глава МИД Великобритании сравнил коленопреклонение на акциях против расизма с «Игрой престолов»
Томская область модернизирует систему пассажирских перевозок в регионе
В России за сутки число выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заражённых
Дональд Трамп отрицает наличие «болезни Паркинсона»
Российские истребители осуществили перехват американских бомбардировщиков
Стала известна причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Цена нефти Brent выросла после заседания комитета ОПЕК+
Доктор Мясников назвал болезни, вызывающие потерю зрения
Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы
В ОНК рассказали, в какую камеру попал внук экс-губернатора Хабаровского края
Посольство призвало США прекратить пугать «страшилками о российской угрозе»