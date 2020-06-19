В Москве обокрали профессора медицинской академии Минздрава

Все случилось на улице Спасская в Москве, где проживает 60-летняя профессор Светлана П.*, высокопоставленный сотрудник Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России. Вечером на телефон женщины позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из крупных банков. Звонивший сообщил Светлане, что на ее счетах зафиксирована подозрительная активность и предупредил о том, что, возможно, мошенники пытаются украсть у нее деньги. Перепуганная женщина стала выполнять все требования звонившего, чтобы спасти свои накопления.

«Светлана П.* поверила звонившему человеку и продиктовала ему все реквизиты своих банковских карт. Мужчина обещал обезопасить ее средства от посягательств мошенников, но в результате сам ее и ограбил. Со счетов женщины было списано 1 млн 150 тыс рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Оперативникам предстоит выяснить, кто обманул 60-летнюю профессора Российской медицинской академии.

*имя изменено